La Leggenda del Molleggiato | 12 giovani artisti a Biella per Adriano Celentano

Festa dei morti - la Leggenda della bimba e il crisantemo : Perché il giorno della Festa dei morti si portano i crisantemi sulle tombe dei propri cari? In Italia questo fiore, Chrysanthemum è il nome scientifico, è da sempre associato al lutto , e anche nella ...

Ginnastica - Simone Biles cade 2 volte ma entra nella Leggenda! Campionessa del Mondo per la quarta volta : Simone Biles ha fatto il suo definitivo ingresso nella leggenda della Polvere di Magnesio, ha conquistato il quarto titolo iridato nel concorso generale individuale ed è così riuscita a realizzare un’impresa mai compiuta nella storia visto che Svetlana Khorkina si era fermata a tre affermazioni (1997, 2001, 2003). La Reginetta indiscussa di questo sport, un fenomeno funambolico capace di spingersi verso i limiti dell’umano, ha ...

Guglielmo Tell. Una moneta d'oro - emessa il 26 aprile 2018 - celebra il Leggendario Eroe nazionale della Svizzera : Fu la cronaca del citato Aegidius Tschudi, ad ispirare, più tardi, il melodramma "Guglielmo Tell" di Gioachino Rossini. L'immagine dell'Eroe, in camicia, con cappuccio e con barba, oggi, così ...

Halloween non è la festa del demonio : la Leggenda nasce da un uomo che sconfisse il diavolo : E’ da ricercare nella tradizione irlandese l’usanza di intagliare la zucca in occasione di Halloween. E in particolare nella leggenda di Jack o’lantern. Un fabbro dedito all’alcol di nome Jack, ebbe la sventura di incontrare il diavolo in un pub proprio la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Jack, ovviamente brillo come da sua abitudine, stava per cadere nelle mani di Lucifero giunto fin lì per reclamare la sua anima, ...

Venduto all’asta un prototipo del Leggendario controller per Nintendo Wii : (Foto: Yahoo Auctions) Un piccolo ma interessante pezzetto di storia Nintendo è stato battuto all’asta in Giappone in queste ore. È un raro prototipo di WiiMote, il controller rivoluzionario che ha decretato l’incredibile successo di Nintendo Wii dalla metà degli anni 2000 fino all’avvento del (non così fortunato) successore Wii U. L’aggeggio è stato Venduto a un prezzo relativamente basso — circa 580 euro — anche perché ...

Leicester - l'ultimo saluto di Vardy al presidente : 'Una Leggenda - l'anima della squadra...' - : ... morto nel tragico schianto dell'elicottero nelle scorse ore, mostra tutta la propria incredulità davanti a questa disgrazia che ha sconvolto il mondo del pallone. STRUGGENTE - Il bomber inglese, ...

Segreti napoletani : le Capuzzelle e la Leggenda della sposa cadavere : Halloween? Napoli gli fa un baffo! Nella nostra città il culto dei defunti veniva infatti celebrato già molto tempo prima dei riti celtici. Ne è testimonianza la Chiesa di...

25 ottobre 1965 : i Beatles diventano baronetti e la Leggenda dello spinello : 52 anni fa, il 26 ottobre 1965, i Beatles vennero insigniti del titolo di baronetti e divennero così a tutti gli effetti membri Membri dell’Ordine dell’Impero Britannico: i Fab Four ricevettero l'onorificenza dalle mani della Regina Elisabetta in mattinata, in una cerimonia formale presso Buckingham Palace....Continua a leggere

Il ponte dell’arcobaleno : la Leggenda : Il ponte dell arcobaleno è un luogo immaginario dove pensiamo o vogliamo pensare che vadano gli animali da compagnia a cui siamo affezionati, quando vengono a mancare. Mediamente, noi esseri umani ci troviamo a sopravvivere ai nostri animali che non campano quanto noi. Nonostante questa inossidabile stima statistica che non fa una piega, non riusciamo a farcene una ragione quando il nostro animale da compagnia ci lascia da soli sulla faccia ...

Stasera tutti con il naso all'insù per la luna piena del cacciatore. La Leggenda : La luna piena del cacciatore. Questa sarà possibile vedere una bellissima luna piena dal nome "luna piena del cacciatore" . L'origine di questo nome proviene dalle antiche tradizioni degli indiani d'...

Breitling for Bentley : quando l’eccellenza svizzera degli orologi si fonde con la Leggenda inglese delle quattro ruote [FOTO] : Il Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green è il primo frutto della rinnovata collaborazione tra Breitling e il nobile marchio inglese di automobili Bentley è ha annunciato il rinnovo della partnership di lunga data con la celebre e raffinata azienda svizzera di orologi di lusso Breitling. La collaborazione darà vita ad una nuova generazione di orologi capaci di mescolare uno stile unico con tecnologia e materiali di ...

Addio al Leggendario Keiichiro Kimura : il “papà” dell’Uomo Tigre è stato stroncato da un infarto : Addio a una delle leggende del cinema di animazione giapponese: il regista e disegnatore Keiichiro Kimura, creatore di numerosi cartoni animati che hanno popolato l’immaginario collettivo, morto venerdì scorso stroncato da infarto all’età di 80 anni. La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano “Asahi Shimbun” di Tokyo. Kimura è stato il papà di “Cyborg 009” (1968), “L’Uomo Tigre” ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - all-around. Simone Biles per la Leggenda! Che lotta per l’argento : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al concorso generale individuale (all-around). Simone Biles si presenta per entrare definitivamente nella leggenda della Polvere di Magnesio. La Reginetta indiscussa di questo sport ha conquistato tre titoli ...

MotoGp - Marc Marquez vince in Giappone ed è campione del mondo : 7° titolo di un'antipatica Leggenda : Marc Marquez è campione del mondo classe MotoGp, tanto per cambiare. Lo spagnolo della Honda ha vinto il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi conquistando matematicamente il titolo con tre gare di anticipo. Per il ...