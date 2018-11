La legge del Friuli Venezia Giulia che segue il “metodo Lodi”

Morto Christian Daghio - era la leggenda italiana della thai boxe : È finito nel peggiore dei modi l’incontro del campione di thai boxe Christian Daghio, vincitore di sette titoli mondiali e primo lottatore italiano a essere ammesso a combattere in thailandia. È deceduto all’età di 49 anni, a causa dei gravi colpi subiti nel corso del suo ultimo incontro. Il tragico match si è tenuto a Bangkok alcuni giorni fa: il thaiboxer è deceduto all’ospedale. Appassionato di arti marziali e sport da ...

legge di Bilancio - aumento del fondo sanitario e 150 milioni per ridurre liste d’attesa. Ma serve nuovo Patto Stato-Regioni : Centocinquanta milioni per ridurre le liste d’attesa, un lieve incremento del fondo sanitario nazionale, nuovi investimenti nella formazione specialistica e più soldi per l’edilizia ospedaliera. Ma soprattutto un nuovo Patto della Salute Stato-Regioni con una revisione dei ticket tutta da scrivere. Per la sanità sono queste le principali novità in manovra relativamente al triennio 2019-2021. Gli interventi non convincono però ...

La leggenda del Molleggiato - 12 giovani artisti a Biella per Adriano Celentano : Sono state più di 100 le candidature arrivate dalla "call" dedicata a "La Leggenda del Molleggiato", una residenza artistica unica nel suo genere che dal 10 al 17 novembre riunirà alla Fondazione ...

Come e quando si elegge il Presidente della Repubblica italiana - : La Costituzione stabilisce modalità, requisiti e durata del mandato presidenziale. L'elezione spetta al Parlamento in seduta comune e il Capo dello Stato rimane in carica 7 anni. Per essere scelti, è ...

Le musiche di Red Dead Redemption 2 : un toccante viaggio negli ultimi giorni dell'era americana dei fuorilegge : Riprendendo l'evocativo accompagnamento sonoro del primo Red Dead Redemption, la colonna sonora di Red Dead Redemption 2 è un toccante viaggio negli ultimi giorni dell'era americana dei fuorilegge.Red Dead Redemption 2 comprende una colonna sonora interattiva e dinamica a cura di Woody Jackson. I fan di Rockstar conoscono già il lavoro di Woody sul primo Red Dead Redemption, L.A. Noire e Grand Theft Auto V con Tangerine Dream, The Alchemist e Oh ...

legge di stabilità : rinviato per il momento il taglio delle pensioni d'oro : Stiamo lavorando per far crescere il Paese, avanti così. Attribuire al Governo la responsabilita' dei dati su Pil e disoccupazione è irragionevole e profondamente ingiusto, lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la firma da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha autorizzato il passaggio del testo della nuova Legge di Stabilita' alla Camera. Slitta il taglio delle pensioni d'oro Il testo della ...

Antartide - scienziato russo accoltella collega : “Gli aveva rivelato la fine del giallo che stava leggendo” : Nella solitudine dell’Antartide l’unico passatempo era leggere libri. Gialli, soprattutto. Ma quando Oleg Beloguzov, 52 anni, ha rivelato al collega Sergey Savitsky, 55 anni, come sarebbe finita quella storia che aveva tra le mani è scattata la vendetta: Savitsky è andato nella cucina della stazione di ricerca di Bellingshausen, dove erano entrambi in forze, e ha accoltellato al cuore lo scienziato. Beloguzov è stato allora ...

Festa dei morti - la leggenda della bimba e il crisantemo : Perché il giorno della Festa dei morti si portano i crisantemi sulle tombe dei propri cari? In Italia questo fiore, Chrysanthemum è il nome scientifico, è da sempre associato al lutto , e anche nella ...

Manovra - tutti i contenuti della legge approvata dal governo Spunta l'aumento delle sigarette : Ecco i contenuti della legge di bilancio 2019, approvata dal governo e inviata al Quirinale. Ora la Manovra dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento. Reddito di cittadinanza Viene istituto un ...

Ginnastica - Simone Biles cade 2 volte ma entra nella leggenda! Campionessa del Mondo per la quarta volta : Simone Biles ha fatto il suo definitivo ingresso nella leggenda della Polvere di Magnesio, ha conquistato il quarto titolo iridato nel concorso generale individuale ed è così riuscita a realizzare un’impresa mai compiuta nella storia visto che Svetlana Khorkina si era fermata a tre affermazioni (1997, 2001, 2003). La Reginetta indiscussa di questo sport, un fenomeno funambolico capace di spingersi verso i limiti dell’umano, ha ...

legge di Bilancio - stop al blocco delle addizionali : le tasse locali potranno salire : La viceministra all’Economia Laura Castelli lo aveva promesso ai Comuni durante l’Assemblea Anci di Rimini: “La leva fiscale siamo convinti vada sbloccata. Siamo convinti che un buon sindaco sa come calibrare con i suoi cittadini la necessità fiscale e il cittadino sceglierà se questa è stata una buona misura oppure no”. Detto, fatto. Nella Legge di Bilancio non compare la proroga del blocco di addizionali locali e Imu ...