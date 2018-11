La Lega ruba voti al M5S e sale al 34 | 7%

Sventra la pancia della madre per rubarle il bambino/ Uccisa e Legata con il filo spinato a un albero : Una donna incinta all'ottavo mese è stata squartata da una coppia che le ha rubato il neonato dal ventre sostenendo poi di essere loro i genitori(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:47:00 GMT)

Matteo Renzi silura il Governo : “La Lega ha rubato e Di Maio riduce i posti di lavoro!” : Opposizione dura a questo Governo di cialtroni. Hanno rubato 49 milioni e fanno finta di niente i 5 stelle sono banda di scappati di casa Anche a Milano ottiene un’ovazione. “Si sbaglia chi crede di essersi liberato di me”, ha detto ieri. E in effetti il ritorno sulla scena di Matteo Renzi non potrebbe essere più esplicito. Ravenna, Bologna, Firenze. Parla dal palco di ogni festa dell’Unità e stasera è a Milano. I toni ...

Boschi : 'Lega ha rubato - M5S maschilista e non democratico : una donna potrebbe guidare PD' : In occasione della Festa de l'Unita' nazionale in corso di svolgimento a Ravenna, questo sabato 8 settembre, è intervenuta Maria Elena Boschi, ex ministra delle riforme e attualmente parlamentare del PD [VIDEO]. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto la deputata toscana sul palco della kermesse romagnola. Boschi: 'Salvini fa la vittima sul sequestro di persona, per tenere bassa l'attenzione sui 49 milioni rubati' Maria Elena Boschi ha ...

Sondaggi politici/ Governo perde elettori centrodestra - la Lega di Salvini "ruba" in casa di Di Maio : Sondaggi politici: Salvini continua a volare, Lega al 33,5%. Per la prima volta però il consenso del Governo cala. Stabile il Pd, Berlusconi in ripresa. I numeri degli altri partiti.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 13:23:00 GMT)

Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini : “Io - massacrata per aver incontrato Ghizzoni. La Lega ruba 49 milioni e fa finta di niente” : L'ex ministro Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini: "Mettetevi nei miei panni: sono stata massacrata mediaticamente due anni per aver incontrato l’amministratore deLegato di una banca. Solo per un incontro. Ora provate a immaginare cosa potrebbe accadere a me se rubassi #49milioni e mi rifiutassi di restituirli nonostante una sentenza".Continua a leggere

Salvini - arrestati i ladri che hanno rubato a casa dei genitori : è “la banda della colla” Legata alla criminalità georgiana : Cinque georgiani sono stati arrestati per il furto avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso a casa dei genitori del vicepremier Matteo Salvini. Secondo la polizia i cinque, che hanno tra i 26 e i 34 anni, fanno parte di un gruppo specializzato in furti “mordi-e-fuggi”, commessi in svariati Paesi europei. Il gruppo è stato arrestato dalla Squadra mobile a Milano ed è stato soprannominato la “banda della ...

Legato al letto e derubato da chi gli affittava la stanza : denunciati in 4 a Roma : Legato in un letto e rapinato di 3 mila e 500 euro. Ma non solo. Inizialmente scambiato per rapinatore dalla polizia di stato chiamata a intervenire in un palazzo, nel quartiere romano dell’Alessandrino, dove era segnalata la presenza di un ladro. ...

Affittuario Legato al letto e derubato dai padroni di casa : quattro arresti : Lo hanno immobilizzato ad un letto, lo hanno rapinato di 3.500 euro, poi uno del gruppo ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un ladro in casa e cercando così di apparire come vittima del furto.

Roma - affittuario Legato al letto e derubato dai padroni di casa : quattro arresti : Lo hanno immobilizzato ad un letto, lo hanno rapinato di 3.500 euro, poi uno del gruppo ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un ladro in casa e cercando così di apparire come vittima del furto.