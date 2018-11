La Juventus soffre ma vince sempre | 3-1 al Cagliari e allungo in vetta

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) Ladi Massimiliano Allegrindo contro ildi Rolando Maran, davanti al pubblico di casa, e lo fa al termine di un match comunque equilibrato fino alla fine, con gli ospiti in partita fino al 90'. I bianconeri hanno ottenuto tre punti grazie alla rete di Paulo Dybala, dopo soli 44 secondi, all'autorete di Bradaric, con in mezzo il pareggio siglato dal brasiliano Joao Pedro e a Cuadrado che ha chiuso la pratica a tre dal novantesimo. L'arbitro non ha concesso due rigori, uno per parte, per i falli di mano di Benatia e Bradaric: anche dopo il consulto del Var, però, in entrambi i casi, ha confermato la sua scelta iniziale. Con questo successo lasale addirittura a quota 31 punti in undici giornate, frutto di dieci vittorie e un solo pareggio, ilinvece resta fermo a quota 13, ma conferma di essere una squadra quadrata e molto tosta da ...