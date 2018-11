La Juve risponde a Napoli e Inter | 3-1 al Cagliari Classifica Nerazzuri a valanga

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 1-1 - Joao Pedro risponde al velocissimo gol di Dybala : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

Juventus - Dybala 'oscurato'? Risponde Lippi : "E Ronaldo non è quello del Real" : E proprio dei bianconeri e del fuoriclasse portoghese ha parlato l'ex tecnico juventino Marcello Lippi in una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport': 'È arrivato al momento giusto. Se ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Roma 1-1. Mertens risponde ad El Shaarawy - Juventus di nuovo a +6 sui partenopei : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio, che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon. Nel primo tempo vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy al 15′: Under arriva sul fondo e mette in mezzo dalla destra un ...

Juventus - il presidente Agnelli risponde a Report : tutti i dettagli : Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato della tanto discussa questione degli striscioni su Superga introdotti in un derby di qualche anno fa “Una trasmissione televisiva ha riportato fatti acclarati in ogni sede. La Juventus è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: aver venduto biglietti in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge Pisanu e perché il nostro responsabile della sicurezza ...

Mourinho risponde agli insulti dei tifosi Juventus : 'Il Triplete l'abbiamo vinto solo noi' : Sul campo la Juventus ha ottenuto all'Old Trafford, contro il Manchester United, l'ennesima vittoria di questa stagione 1-0, gol di Dybala, la terza consecutiva in Champions League che permette ai bianconeri di avvicinarsi sempre di più al passaggio del turno visti i 7 punti di vantaggio sul Valencia terzo. Sugli spalti, invece, alcuni tifosi sono usciti sicuramente sconfitti visto che, nonostante la loro squadra stesse vincendo e ipotecando la ...

Mourinho-Juventus - alta tensione : l’allenatore risponde ai tifosi bianconeri [VIDEO] : Mourinho-Juventus – Si è concluso il terzo match valido per la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League, si sono affrontate Manchester United e Juventus in una partita che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della competizione, la squadra di Massimiliano Allegri ha in parte riscattato il pareggio nella gara di campionato contro il Genoa. Vince la Juventus grazie alla rete di Dybala. Nel finale insulti dei tifosi ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : il Napoli risponde alla Juventus! : RISULTATI SERIE A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 9^ giornata del primo campionato italiano. Ecco gli anticipi di oggi 20 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 23:07:00 GMT)

Highlights Juventus-Genoa 1-1 - il VIDEO e le azioni salienti della partita : Bessa risponde a Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium : Termina sull’1-1 il confronto tra Juventus-Genoa all’Allianz Stadium. Un risultato a sorpresa nell’anticipo della nona giornata di campionato. La Vecchia Signora è stata fermata dai rossoblu dopo essere passati in vantaggio grazie ad un gol di Cristiano Ronaldo. La Juve si è infatti un po’ seduta e il pareggio nella ripresa è stato siglato da Daniel Bessa. Riviviamo i gol, le azioni salienti e gli Highlights della partita ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 1-1 - a Cristiano Ronaldo risponde Bessa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...