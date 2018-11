La Corea del Nord avverte gli Usa | se restano le sanzioni riparte il nucleare

Olimpiadi 2032 - Corea del Nord e del Sud vogliono organizzarle insieme - : I due Paesi hanno raggiunto l'intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di ospitare congiuntamente i Giochi. Proveranno a inviare un unico team ai prossimi campionati ...

Olimpiadi estive del 2032 : candidatura unitaria di Corea del Nord e Sud : La pacificazione tra le due Coree è un processo irreversibile. Il primo passo significativo sono stati i Giochi invernali di

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : prima tappa a Calgary. Sfida tra padroni di casa e Coreani - l’Italia punta su Martina Valcepina : Domani comincia ufficialmente la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante. Probabilmente sarà una grande Sfida tra i padroni di casa del Canada e la Corea del Sud. I nordamericani vogliono assolutamente brillare davanti ai loro tifosi e puntano ...

Samsung e Google stanno lavorando ad una versione speciale di Android per lo smartphone pieghevole del produttore sudCoreano : Diversi scoop sono stati rivelati attorno al Galaxy S10 e al terminale pieghevole Samsung. Non c’è dubbio che le notizie su questi due device siano molto interessanti perché sembra che anche Google abbia partecipato al progetto. Secondo il rapporto a firma leggi di più...

Tennistavolo - Belgium Open 2018 : dominio asiatico. Si dividono i titoli Giappone e Corea del Sud : Si è concluso oggi il Belgium Open di Tennistavolo, principale torneo della settimana del circuito maggiore: è festa orientale a De Haan con Giappone e Corea del Sud a dividersi i titoli in palio. In particolare stato di grazia la nipponica Saki Shibata, capace di imporsi sia in singolare che in doppio (con la connazionale Satsuki Odo), tra l’altro senza perdere neanche un set. I titoli maschili sono andati a pongisti sudCoreani: nel ...

Triathlon - World Cup Tongyeong 2018 : otto azzurri in cerca di gloria in Corea del Sud : Sta per giungere alla conclusione la stagione 2018 del Triathlon: a Tongyeong, in Corea del Sud, la penultima tappa della World Cup vedrà impegnati otto italiani, tre donne e cinque uomini, nella sprint che si disputerà nel cuore della notte italiana. I triatleti si cimenteranno infatti in 750 metri di nuoto, 6.6 km di ciclismo e 2.5 km di corsa. Sia nella gara maschile che in quella femminile gli italiani possono ben figurare: tra le donne la ...

Corea del Sud : crescita pil rallenta nel terzo trimestre : Seul, 25 ott 04:13 - , Agenzia Nova, - L'economia della Corea del Sud è cresciuta meno del previsto nel terzo trimestre del 2018, e in linea con il trimestre precedente, a causa... , Git,

Golf - LPGA Tour : la sudCoreana Jin Young Ko rookie dell’anno sul tour americano femminile : La sudcoreana Jin Young Ko è stata nominata rookie of the year sul circuito LPGA, la controparte femminile del PGA tour negli Stati Uniti. 23 anni, di Seul, questa giocatrice ha vissuto quest’anno la sua prima vera stagione da professionista sul tour americano, anche se già dal 2015 al 2017 aveva ottenuto risultati di valore, tra cui il secondo posto al Women’s British Open a Turnberry. L’annata le ha portato in dote i successi ...

Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area - dove i due eserciti sono a diretto contatto : Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, l’unico punto dove è possibile attraversare il confine tra i due paesi e l’unico dove i loro eserciti sono a diretto contatto. Nella Joint Security Area The post Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, dove i due eserciti sono a diretto contatto appeared first on Il Post.

Corea - la tessitura di pace della Santa Sede "darà frutto a suo tempo" : 'Vedere il Papa in Corea del Nord è un sogno che speriamo diventi presto realtà - aggiunge - per dimostrare che la pace non è solo un'opera politica e diplomatica. Per avere la pace bisogna toccare ...

Si chiude lo stargate ortodosso a Roma - ma per Francesco la via della seta parte dalla penisola Coreana : Nel comunicato ufficiale della Santa Sede sull'udienza al Presidente sudcoreano non c'è nessun accenno ad un invito ed ad una possibile visita in Corea del Nord. Ma Papa Francesco "ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Così ha riferito il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, al termine dell'udienza concessa dal Pontefice al cattolico ...

Il Papa : "Sono disposto a visitare la Corea del Nord : ... 'Questa è la faccia tipica della donna Coreana', ha spiegato il presidente Moon Jae-in, che ha detto al Pontefice di aver letto alcuni suoi libri citando in particolare 'Questa economia uccide'. ...

Papa a presidente sudcoreano : disposto a visitare Corea del nord : Città del Vaticano, 18 ott., askanews, - Papa Francesco 'ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato': lo riferisce il portavoce del presidente sud-Coreano Moon Jae-in, ...

Corea del Sud : Banca centrale lascia i tassi fermi all'1 - 50% : L'istituto centrale di Seoul ha anche dichiarato che la crescita dell'economia quest'anno sarà inferiore a quanto stimato in precedenza. , RR - www.ftaonline.com,