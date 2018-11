La consigliera comunale Antonella Russo del Partito Democratico | precisa qual è la sua

VERONA - IN CONSIGLIO COMUNALE MOZIONE CONTRO L'ABORTO/ Sì anche da consigliera dem : il Pd prende le distanze : VERONA CONTRO L'ABORTO : “Fondi a gruppi pro vita”. MOZIONE approvata nella notte: consigliera Pd vota a favore. Le ultime notizie: bocciata sepoltura automatica feti abortiti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Di Biase : mi dimetto da consigliera comunale : Roma – “Mi dimetto da consigliera comunale . Sono stati due anni molto intensi in cui ho ricoperto anche il ruolo di capogruppo, ringrazio il Pd Roma e il segretario Andrea Casu, che mi ha sempre appoggiato ed e’ stato lui insieme al gruppo dirigente che mi ha chiesto di candidarmi in Consiglio regionale, dove e’ stato raggiunto un risultato straordinario e sono stata la seconda degli eletti”, ha detto Di Biase ...

Ponte sul Giovenco - da Pescasseroli l'appello alla Provincia della consigliera comunale Grassi : ... nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in luoghi di grande valore naturalistico e culturale che possono rappresentare una risorsa straordinaria per il turismo e per l'economia regionale. ...