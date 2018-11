La confessione di Carlo d’Inghilterra | «Sposare Diana è stato un errore enorme»

Carlotta Mantovan - dopo la morte di Fabrizio Frizzi : “Ancora non ci riesco”. La confessione : Carlotta Mantovan torna in televisione. dopo l’esperienza su RaiTre di inizio settembre con il programma ‘A Tutta Salute’, l’ex Miss Italia è pronta ad affiancare Antonella Clerici nella nuova edizione di ‘Portobello’ che andrà in onda in prima tv a partire da giorno 27 ottobre. Per Carlotta le soddisfazioni lavorative delle ultime settimane sono solo una piccola ‘pillola’ che allieva un dolore ...

La confessione - Giancarlo Magalli su Nove : “Saccà in Rai mi faceva la morale - poi era a mezzo servizio di Berlusconi” : Torna su Nove, venerdì 19 ottobre alle ore 23, La Confessione in cui Peter Gomez intervisterà Giancarlo Magalli. Il volto storico e più amato di Raidue parla soprattutto di Rai, l’azienda nella quale lavora da una vita. “Voglio chiederle delle cose sulla Rai del passato – inizia Gomez – Partiamo da una cosa che lei ha detto: ‘I dirigenti Rai passano come meteore, anzi come meteoriti visti i danni che fanno. Chi ha fatto più ...

La confessione - Giancarlo Magalli su Nove : “Del Noce in Rai? Mi toglieva i programmi di successo e li portava al flop” : Torna su Nove, venerdì 19 ottobre alle ore 23, La Confessione in cui Peter Gomez intervisterà Giancarlo Magalli. “Senta lei pensa di fare una televisione da servizio pubblico perché io glielo chiedo: molti dicono che lei è meglio della televisione che fa”, esordisce il giornalista. “Sì, me lo dico anche io certe volte oltre agli altri. Me lo dico anch’io nel senso che ho in mente una televisione che a volte ho fatto, a volte non riesco a ...

La confessione - Giancarlo Magalli e Valentina Nappi ospiti di Peter Gomez su Nove venerdì 19 ottobre alle 23 : Il volto televisivo più noto di Raidue Giancarlo Magalli e la pornostar Valentina Nappi saranno ospiti di Peter Gomez a La Confessione venerdì 19 ottobre alle 23 su Nove. Dopo i faccia a faccia con Fabrizio Corona, Enrico Montesano e Paolo Rossi, il giornalista torna con due interviste molto diverse tra loro. Magalli racconterà la sua lunga storia nel servizio pubblico spaziando dal rapporto, spesso turbolento, con le numerose colleghe a quello ...

L’amara confessione di Carlo Conti dopo la morte di Frizzi : Sono trascorsi quasi sette mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma Carlo Conti non ha ancora dimenticato il suo “amico fraterno”. La malattia e la prematura scomparsa del conduttore dell’Eredità, hanno segnato profondamente Conti, che da quel momento ha deciso di cambiare vita. Il presentatore ha iniziato a lavorare meno e a dedicarsi molto di più alla famiglia. “Prima c’era Carlo e il lavoro, oggi c’è mio figlio, mia moglie, ...

Versiliana 2018 - Peter Gomez intervista Giancarlo Giorgetti per La confessione – La diretta : Peter Gomez intervista Giancarlo Giorgetti L'articolo Versiliana 2018, Peter Gomez intervista Giancarlo Giorgetti per La Confessione – La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.