Juventus-Cagliari 3-1 | le pagelle di CalcioWeb ...

Juventus-Cagliari diretta live 3-1 : gol Cuadrado su assist di Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/26 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus-Cagliari diretta live 2-1 : clamoroso autogol di Bradaric - si va all’intervallo [FOTO e VIDEO] : 1/26 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus-Cagliari 2-1 : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Cagliari, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus-Cagliari diretta live 2-1 : clamoroso autogol di Ceppitelli [VIDEO] : Juventus-Cagliari diretta live – Dopo la gara tra Fiorentina e Roma continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Cagliari pronte a regalare spettacolo. Nel frattempo tegola per Allegri, non prenderà parte al match Mario Mandzukic. Il croato sembrava aver recuperato mentre oggi ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare l’allenamento mattutino. ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 2-1 - vantaggio di Dybala - pari di Joao Pedro e autogol di Bradaric : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 1-1 - Joao Pedro risponde al velocissimo gol di Dybala : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

Juventus Cagliari in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : Juventus Cagliari in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match dell’Allianz Stadium AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA Diretta TESTUALE DEL MATCH 19′ Occasione per il Cagliari! Cross di Ionita in area di rigore su cui si avventa Pavoletti che a pochi metri dalla porta bianconera colpisce al […] L'articolo Juventus Cagliari in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo ...

Juventus-Cagliari - fuorigioco di Dybala e proteste per un fallo di mano di Benatia [FOTO e VIDEO] : fuorigioco Dybala – Si sta giocando l’anticipo serale valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sta giocando la gara tra Juventus e Cagliari. La squadra di Allegri passa subito in vantaggio con un gran gol di Dybala, poi le proteste degli ospiti con Joao Pedro per un fallo di mano di Benatia, l’arbitro lascia correre perchè il bianconero ha toccato prima il pallone con la testa ma il Cagliari ...

Juventus-Cagliari 1-0 : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Cagliari, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus - Cagliari 1-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Juventus - Cagliari 1-0 , 1' T, 1' tempo 1' DYBALAA!!! VANTAGGIO JUVE!! partiti! calcio d'...

Juventus-Cagliari diretta live 1-0 : gol Dybala - partenza sprint [VIDEO] : Juventus-Cagliari diretta live – Dopo la gara tra Fiorentina e Roma continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Cagliari pronte a regalare spettacolo. Nel frattempo tegola per Allegri, non prenderà parte al match Mario Mandzukic. Il croato sembrava aver recuperato mentre oggi ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare l’allenamento mattutino. ...

Juventus-Cagliari : gol lampo di Dybala - l’argentino scivola e infila in rete [VIDEO] : Gol flash di Paulo Dybala all’Allianz Stadium : dopo appena 44 secondi il bianconero segna scivolando al Cagliari, il video della rete dell’argentino Dopo 44 secondi la Juventus è già in vantaggio all’Allianz Stadium. Il Cagliari al primo passaggio sbagliato si vede beffato da un gol in scivolata di Paulo Dybala che esulta con la solita ‘maschera’ sul volto. Dopo alcuni attimi di attesa per la decisione del ...

Juventus-Cagliari 0-0 LIVE : risultato in diretta : Juventus-Cagliari 0-0 LIVE Juventus, 4-3-3, : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. All: Allegri Cagliari, 4-3-1-2,: ...

Juventus-Cagliari streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Juventus-Cagliari streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Cagliari-Juventus le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Cagliari-Juventus in una gara molto importante. La partita ...