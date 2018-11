Juventus - Cagliari 3-1 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

La Juventus non si distrae e batte il Cagliari 3-1 : A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Serie A - Juventus-Cagliari 3-1 : decidono Dybala - Joao Pedro - autogol Bradaric e Cuadrado : La Juve segna subito, subisce la reazione del Cagliari e poi, anche con un pizzico di fortuna, porta a casa la decima vittoria in 11 giornate di Serie A. Finisce 3-1, ma come detto una partita più ...

Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Si è concluso l’anticipo serale del sabato valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. In questa partita di sono affrontate Juventus e Cagliari. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto ed ha risposto ad Inter e Napoli ma la prestazione non è stata delle migliori. Infatti l’unico aspetto positivo sono i tre punti […] L'articolo Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

Il Cagliari intimorisce la Juventus - ma la squadra di Allegri è (lo stesso) da applausi : per i bianconeri è record di punti in Serie A! : La Juventus vince all’Allianz Stadium contro il Cagliari e stabilisce un record da brividi: la squadra bianconera mai così bene all’esordio in campionato nella sua storia Che la Juventus vinca in campionato pare non fare più notizia. Anche se la squadra di Allegri ha messo a segno questa sera contro il Cagliari il suo decimo trionfo in campionato su undici partite disputate, il club torinese sembra non aver compiuto alcuna ...

La Juventus soffre ma vince sempre : 3-1 al Cagliari e allungo in vetta : La Juventus di Massimiliano Allegri vince soffrendo contro il Cagliari di Rolando Maran, davanti al pubblico di casa, e lo fa al termine di un match comunque equilibrato fino alla fine, con gli ospiti in partita fino al 90'. I bianconeri hanno ottenuto tre punti grazie alla rete di Paulo Dybala, dopo soli 44 secondi, all'autorete di Bradaric, con in mezzo il pareggio siglato dal brasiliano Joao Pedro e a Cuadrado che ha chiuso la pratica a tre ...

Serie A - Juventus batte Cagliari 3-1 : 22.26 Né passeggiata, né gara sofferta: allo Stadium la Juve batte 3-1 il Cagliari e risponde subito a Napoli e Inter. Dura 42 secondi la resistenza dei sardi Bentancur per Dybala, doppia sterzata dal limite e destro vincente. Szczesny strepitoso (di piede) su Pavoletti, poi doppia fiammata: al 36' pari Joao Pedro con un bel destro,al 38' autogol Bradaric (scivolata evitabile) su cross di D.Costa. Nel recupero, palo di Ronaldo. Ripresa.CR7 e ...

Juventus-Cagliari 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/26 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Juventus-Cagliari diretta live 3-1 : gol Cuadrado su assist di Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/26 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus-Cagliari diretta live 2-1 : clamoroso autogol di Bradaric - si va all’intervallo [FOTO e VIDEO] : 1/26 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus-Cagliari 2-1 : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Cagliari, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus-Cagliari diretta live 2-1 : clamoroso autogol di Ceppitelli [VIDEO] : Juventus-Cagliari diretta live – Dopo la gara tra Fiorentina e Roma continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Cagliari pronte a regalare spettacolo. Nel frattempo tegola per Allegri, non prenderà parte al match Mario Mandzukic. Il croato sembrava aver recuperato mentre oggi ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare l’allenamento mattutino. ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 2-1 - vantaggio di Dybala - pari di Joao Pedro e autogol di Bradaric : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 1-1 - Joao Pedro risponde al velocissimo gol di Dybala : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

Juventus Cagliari in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : Juventus Cagliari in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match dell’Allianz Stadium AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA Diretta TESTUALE DEL MATCH 19′ Occasione per il Cagliari! Cross di Ionita in area di rigore su cui si avventa Pavoletti che a pochi metri dalla porta bianconera colpisce al […] L'articolo Juventus Cagliari in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo ...