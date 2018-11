Juve | da Dybala a Vidal | i gol veloci si festeggiano il 3 novembre

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 2-1 - vantaggio di Dybala - pari di Joao Pedro e autogol di Bradaric : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

Juventus-Cagliari diretta live 1-0 : gol Dybala - partenza sprint [VIDEO] : Juventus-Cagliari diretta live – Dopo la gara tra Fiorentina e Roma continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Cagliari pronte a regalare spettacolo. Nel frattempo tegola per Allegri, non prenderà parte al match Mario Mandzukic. Il croato sembrava aver recuperato mentre oggi ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare l’allenamento mattutino. ...

Juventus-Cagliari : gol lampo di Dybala - l’argentino scivola e infila in rete [VIDEO] : Gol flash di Paulo Dybala all’Allianz Stadium : dopo appena 44 secondi il bianconero segna scivolando al Cagliari, il video della rete dell’argentino Dopo 44 secondi la Juventus è già in vantaggio all’Allianz Stadium. Il Cagliari al primo passaggio sbagliato si vede beffato da un gol in scivolata di Paulo Dybala che esulta con la solita ‘maschera’ sul volto. Dopo alcuni attimi di attesa per la decisione del ...

Juventus-Cagliari - novità Allegri : gioca Perin - fuori Dybala : Juventus-Cagliari- Massimiliano Allegri sarebbe pronto ad attuare diverse novità in vista della sfida di domani sera contro il Cagliari. Sarà una Juventus in pieno allarme centrocampo, figlia dei forfait di Emre Can e Khedira. Scelte obbligate per il tecnico bianconero, il quale, oggi in conferenza stampa, potrebbe specificare e anticipare alcune scelte tecniche e tattiche. […] L'articolo Juventus-Cagliari, novità Allegri: gioca Perin, ...

Juventus - Dybala imitato da un bimbo iraniano : l'argentino lo cerca su Instagram : La bellezza e la passione del calcio con la potenza dei social, mix perfetto che Paulo Dybala ha utilizzato per cercare un suo ammiratore speciale. Perché 'La Joya' non è soltanto il numero 10 della ...

Juve - zero gol su punizione : così Ronaldo 'spreca' il talento di Pjanic e Dybala : Giusto per la cronaca: con 15 gol in Serie A su piazzato, il bosniaco è il recordman tra i giocatori del nostro campionato. E a quota 9 lo segue il compagno di squadra argentino. Juve, Ronaldo TI ...

La Juventus festeggia 121 anni : tutti gli auguri social - da Dybala a Buffon : La Juventus compie 121 anni e diversi giocatori hanno deciso di farle gli auguri... sui social: da Bernardeschi a Rugani, passando per Douglas Costa. Fino a Marchisio e Buffon, non più giocatori ...

Juventus - ieri entusiasmo alle stelle a Milano per i bianconeri : Dybala ringrazia : ieri pomeriggio, la Juve è stata a Milano all'Adidas Store per partecipare ad un importante evento. Erano ben 11 i giocatori bianconeri che sono stati presenti nel negozio di corso Vittorio Emanuele e insieme a loro c'era anche Massimiliano allegri. La Juventus a Milano è stata accolta da migliaia di tifosi juventini che si sono assiepati davanti all'Adidas Store e che hanno potuto vedere i loro idoli sul palco che era stato predisposto davanti ...

Juventus - Dybala 'oscurato'? Risponde Lippi : "E Ronaldo non è quello del Real" : E proprio dei bianconeri e del fuoriclasse portoghese ha parlato l'ex tecnico juventino Marcello Lippi in una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport': 'È arrivato al momento giusto. Se ...

Calciomercato Juventus - Pogba rimandato : Bayern su Dybala : Calciomercato Juventus- Una Juventus devastante che tenterà di completare ancora di più la sua crescita esponenziale in vista della prossima sessione di mercato estiva. Di fatto sarà difficile, se non impossibile che la società bianconera decida di investire in maniera netta e decisa in vista del mercato di gennaio. Da valutare il futuro di Pogba. […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pogba rimandato: Bayern su Dybala proviene da Serie A ...