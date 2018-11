Inzaghi lancia la carica : "Con la Spal è una partita da vincere" : Dopo la debacle con l'Inter, la Lazio cerca il riscatto nella sfida contro la Spal, in scena domani alle 12.30 allo stadio Olimpico. Alla vigilia del match, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha ...

Infortunio Luis Alberto - il peggio potrebbe essere alle spalle : basterà per convincere Inzaghi a rilanciarlo? : Infortunio Luis Alberto – Il non aver totalizzato neanche un minuto contro l’Inter, unito all’assenza con il resto del gruppo negli allenamenti di ieri, aveva fatto venire più di qualche dubbio sulle condizioni di Luis Alberto. Il trequartista spagnolo si sta curando con l’elettrolisi percutanea terapeutica, trattamento consistente nell’applicazione di microcorrenti con agopuntura. Si tratta di una tecnica ...

Lazio-Inter 0-0 La Diretta Inzaghi conferma Caicedo Spalletti rilancia Joao Mario : Va in scena di lunedì sera il big match di questa 10a giornata di Serie A, la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Inter: i padroni di casa vengono dal successo di Parma, conquistato nei minuti finali e ...

Lazio-Inter 0-0 La Diretta Inzaghi conferma Caicedo Spalletti rilancia Joao Mario : Va in scena di lunedì sera il big match di questa 10a giornata di Serie A, la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Inter: i padroni di casa vengono dal successo di Parma, conquistato nei...

Lazio-Inter - dalle 20.30 La Diretta Inzaghi conferma Caicedo Spalletti rilancia Joao Mario : Va in scena di lunedì sera il big match di questa 10a giornata di Serie A, la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Inter: i padroni di casa vengono dal successo di Parma, conquistato nei minuti finali e ...

Lazio-Inter - allarme lanciato da Inzaghi : Immobile potrebbe saltare la sfida : Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del possibile forfait di Ciro Immobile nella gara tra Lazio ed Inter di domani Simone Inzaghi cerca vendetta con la sua Lazio contro l’Inter dell’ex De Vrij. Nella passata stagione i nerazzurri vinsero il duello per la Champions League, adesso la Lazio cerca di riscattarsi, ma forse dovrà farlo senza Immobile, come rivelato in conferenza stampa dal tecnico: “Come si sceglie ...

Lazio - nessuna lesione per Badelj. Inzaghi rilancia Patric : Buone notizie per Milan Badelj. Escluse lesioni muscolari per il centrocampista della Lazio che si era fermato per fastidi mercoledì pomeriggio. Il croato è stato sottoposto a esami strumentali. 'I ...

Lazio - Inzaghi rilancia Caicedo : 'Felipe mi soddisfa in pieno' : ... Inzaghi non vede l'ora di ricominciare il torneo: 'Abbiamo nelle nostre corde e nelle nostre possibilità la capacità di migliorare sempre - ha ricordato il mister a Sky Sport -. Sia in campionato ...