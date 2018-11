Investita con gli amici sulle strisce pedonali | Michela non ce l’ha fatta | donati gli

Sasso Marconi - muore anziana Investita da un Suv : BOLOGNA - Incidente mortale nel primo pomeriggio a Sasso Marconi , in provincia di Bologna. Una pensionata di 91 anni è stata investita nei pressi di un attraversamento pedonale con semaforo in viale J.

Papa - barca Chiesa Investita venti contr : Lo ha detto Papa Francesco ricevendo i Rosminiani, nel giorno in cui comincia il mese del rosario chiesto da Papa Francesco a tutti i fedeli del mondo proprio per superare le divisioni nella Chiesa e ...

Verona - litiga con il marito e dà fuoco alla sua auto : Investita dalle fiamme - rimane ustionata : Una donna di 37 anni ha dato fuoco all' auto del marito dopo un violento litigio. La 37enne, però, è rimasta coinvolta nell'incendio ed è rimasta gravemente ustionata . Attualmente si trova ricoverata a Verona all'ospedale di Borgo Trento in stato di arresto ed è costantemente piantonata dalle forze dell'ordine.Continua a leggere

Donna Investita da un trattore/ Protegge una bambina con il suo corpo : grave in ospedale : Donna investita da trattore a Piacenza, è grave. 57enne coinvolta in un incidente causato per salvare una bambina che stava per essere travolta dal mezzo agricolo(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:50:00 GMT)