Inter | manita al Genoa | 5-0 per i nerazzurri Agganciato il Napoli al secondo posto

L' Inter usa la "manita" e cala il "settebello" : Genoa travolto : Cinque a zero a San Siro, Spalletti centra la settima vittoria consecutiva in campionato e tiene il passo del Napoli

Festa del Cinema - Thomas V Inter berg : 'Kursk è una storia di umanità - non una vicenda politica' : 'Kursk ' è la vicenda , a metà tra fiction e realtà, del sottomarino nucleare russo, affondato nel mare di Barents per motivi ancora oggi ignoti. Nel rievocare quell'episodio, il maestro Thomas ...

Mimmo Lucano dopo l’Interrogatorio : “Il mio un reato di umanità. Rispetto la Costituzione più di altri” : “Io non ho forzato nessun regolamento. Non ho nulla da nascondere. Credo che salvare le persone dalla strada sia fare il sindaco” nel migliore dei modi. Così il sindaco di Riace, Domenico Lucano, parlando con i giornalisti in tribunale a Locri per l’interrogatorio di garanzia. Lucano è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura di Locri sulle attività del Comune calabrese e sulla gestione dei fondi destinati ...