Inter | Lautaro titolare | vuole prendersi club e Argentina

Inter - Spalletti : "Penso a Lautaro : Marotta potrebbe servirci" : Domani a San Siro arriva il Genoa. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, non vuole abbassare la guardia: 'Ci saranno difficoltà come tutte le partite, di insidie se ne ...

Inter - Spalletti : 'Lautaro e Icardi sono di pari livello. Forse ci sarà una mezzora per Nainggolan' : A tutto Spalletti. L'allenatore nerazzurro ha presentato la sfida contro il Genoa in campionato. Reduce dal 3-0 rifilato alla Lazio, l'Inter vuole altri punti per la Champions. Poi testa al Barcellona.

Inter-Genoa - Icardi riposa : chance per Lautaro. Barça - Nainggolan ci prova : Nainggolan ci prova, troppo alta la voglia di esserci con il Barcellona. Il Ninja ieri ha saltato il giorno di riposo, si è presentato regolarmente ad Appiano per continuare il ciclo di terapie e ...

Inter - Spalletti : “Lautaro con Icardi? Possibile” : “È possibile far giocare Lautaro con Icardi, lo abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo. Ma ci sono delle attenzioni da mettere in questi discorsi che si fanno. Dipende dai momenti, dall’avversario, dalla partita, dal sistema di gioco della squadra davanti”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la possibilità di vedere giocare insieme Mauro Icardi e Lautaro Martinez. “Quando si hanno ...

Un Toro da salvare : l'Inter e Lautaro Martinez devono aiutarsi a vicenda : Solo 226 minuti per l'argentino in stagione, a Barcellona è entrato sbagliando molto. In che ruolo deve giocare?

Suarez papà per la terza volta : alla vigilia del match contro l’Inter è nato Lautaro : Luis Suarez è diventato padre per la terza volta, il paraguaiano sarà comunque impegnato questa sera nella sfida contro l’Inter di Spalletti “Benvenuto Lauti, molto felici di averti con noi. Sua madre sta bene, e lui è felice con i suoi fratellini. Grazie per i vostri messaggi“. Così Luis Suarez ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, per cui è stato scelto il nome di Lautaro. Dopo la nascita di Delfina e Benja, ...

Probabili formazioni / Inter Milan : Lautaro e Cutrone - i due joliy. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Milan: la Diretta tv, l’orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia del derby, partita di Serie A per la 9^ giornata(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:57:00 GMT)

Grande attesa per il derby di Milano : ecco la probabile formazione dell’Inter - Icardi con Lautaro? [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Inter-Milan - Milito sul derby : 'Spero che Lautaro sia decisivo. Temo Higuain e Suso' : Per fortuna prima non avevo mai avuto niente di importante e in quel momento mi è caduto il mondo addosso. Ho sentito subito un dolore incredibile. Sapevo già che era un infortunio che mi avrebbe ...

Inter - derby : Lautaro guida le risorse dalla panchina : Oggi è il giorno del ritorno a casa, delle valigie da far disfare, del cambio di divisa, da quelle "nazionali" alla consueta nerazzurra. E' anche la giornata delle prime corse ad Appiano: qualcuno si ...

Verso il derby : il Milan arriva più stanco - l'Inter ha un Lautaro super grazie all'Argentina : I rossoneri in giro per il mondo hanno giocato più degli interisti: Gagliardini e Asamoah hanno riposato

Inter - non solo Icardi : il Real Madrid pensa a Lautaro Martinez (RUMORS) : Ormai Florentino Perez se l'è legata al dito e non ha alcuna intenzione di lasciar passare il tentativo fatto dall'Inter sotto traccia per portare Luka Modric a Milano. Il patron del Real Madrid aveva anche denunciato la societa' nerazzurra che successivamente è stata ritenuta innocente dalla Fifa. La 'vendetta', dunque, potrebbe arrivare sul mercato visto che il club spagnolo non sta attraversando un buon periodo con la panchina del tecnico ...

Inter - papà Lautaro Martinez : “Rabbia che non giochi ma colpa del modulo” : Intervistato sulle frequenze della radio argentina “AM770” nel corso della trasmissione “Esto es Racing”, Mario Martinez, padre dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha parlato dello scarso impiego del figlio da parte del tecnico Luciano Spalletti. Inter, padre di Lautaro Martinez: “È complementare a Icardi” Queste le parole di Mario Martinez, padre di Lautaro Martinez: “Come è ...

Inter - papà Martinez : "Dà rabbia che Lautaro non giochi - ma con questo modulo..." : In panchina lo aveva visto raramente, nella sua giovane carriera. Allo stesso modo, in passato difficilmente le sue dichiarazioni a una radio locale, AM770, nel programma "Esto es Racing" erano ...