Inter | la folle idea | rimonta-scudetto sulla Juventus | perché deve crederci

Anders Danielsen “Killer di Utoya non era folle”/ L’attore che Interpreta Breivik “Ce ne sono molti come lui” : Anders Danielsen “Killer di Utoya non era folle”. L’attore che interpreta l'assassino Anders Breivik nel film 22 luglio, disponibile su Netflix “Ce ne sono molti come lui”(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:31:00 GMT)