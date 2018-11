Inter-Genoa | le probabili formazioni | occasione per Lautaro

Diretta Inter-Genoa in streaming e in tv : visibile sui canali Sky e su SkyGo : Domani, alle ore 15:00, l'Inter di Luciano Spalletti affrontera' allo Stadio San Siro il Genoa di Ivan Juric. Il match sara' valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri arrivano al confronto contro la squadra ligure dopo aver vinto contro la Lazio, 3-0 in trasferta. Il Genoa invece, arriva dalla sconfitta di mercoledì contro il Milan, match terminato 2-1 in favore dei rossoneri con gol di Romagnoli nel finale. Sulla ...

Genoa - Juric 'riprova' a sbancare San Siro : dopo la delusione col Milan darà battaglia all'Inter : Genoa, Ivan Juric si ripresenterà a San Siro con la sua squadra, pronto a mettere il bastone tra le ruote alla rodata Inter di Spalletti ' L'Inter ha fatto grandi passi in avanti come gioco, con il ...

Genoa - Juric “riprova” a sbancare San Siro : dopo la delusione col Milan darà battaglia all’Inter : Genoa, Ivan Juric si ripresenterà a San Siro con la sua squadra, pronto a mettere il bastone tra le ruote alla rodata Inter di Spalletti “L’Inter ha fatto grandi passi in avanti come gioco, con il tempo Spalletti ha messo dentro giocatori forti che hanno fatto un salto di qualità. Contro la Lazio mi hanno impressionato per la padronanza del campo, sono una squadra veramente forte“. Sono le parole di elogio per i prossimi ...

Inter-Genoa - Spalletti : “Voglio massima concentrazione”. I convocati : “Inter-Genoa presenta difficoltà come tutte le gare: di insidie se ne trovano in ogni angolo nel nostro campionato. Di più ci sono le ultime prestazioni del Grifone come col Milan. Ogni volta che scendiamo in campo non dobbiamo dire che siamo forti ma dimostrarlo agli avversari. Qualcosa di diverso rispetto all’ultima partita ci sarà”. Continuare […] L'articolo Inter-Genoa, Spalletti: “Voglio massima ...

Serie A - dove vedere Inter-Genoa in Tv e in streaming : L'Inter ospita domani a San Siro il Genoa, reduce dal ko in extremis contro il Milan, in uno degli anticipi dell'11esima giornata di Serie A L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Genoa in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - dove vedere Inter-Genoa in Tv e in streaming : Complice il ritorno delle Coppe Europee, giunta alla quarta giornata della fase a gironi, saranno diverse le big in campo già nella giornata di domani. Alle 15 l’Inter ospiterà a San Siro il Genoa, reduce dalla sconfitta rimediata proprio all’ultimo contro il Milan. La formazione di Juric è stata comunque protagonista di una prova coriacea […] L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Genoa in Tv e in streaming è stato realizzato ...

Inter - Nainggolan vede la luce : Spalletti lo convoca per la partita contro il Genoa - ma giocherà? : Nei giorni scorsi abbiamo scritto del miglioramento delle condizioni di Nainggolan, infortunatosi nella gara contro il Milan. Il centrocampista belga è praticamente recuperato e Spalletti lo ha inserito nella lista dei convocati per l’impegno di domani contro il Genoa. Nainggolan partirà dalla panchina e potrà fare il suo ingresso in campo in caso di necessità, magari per mettere qualche minuto nelle gambe in ottica Champions League. ...

Inter - Spalletti 'Col Genoa gara insidiosa - cambierò qualcosa' : MILANO - Attenzione. È questo che chiede il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Genoa a San Siro. Il motivo è quello ribadito più volte anche ...

Inter-Genoa - tutte le quote : Reduce da sei successi consecutivi in campionato, l' Inter di Spalletti è tornata protagonista raggiungendo il Napoli al secondo posto con 22 punti, a -6 dalla Juventus capolista. I nerazzurri, ...

Inter-Genoa - le probabili formazioni : Dopo la sesta vittoria consecutiva messa a segno nel posticipo dello scorso turno all'Olimpico contro la Lazio, l' Inter non vuole certo fermarsi e domani alle 15.00 a San Siro col Genoa, nell'...

Serie A Inter - 23 convocati per il Genoa : c'è Nainggolan : MILANO - Luciano Spalletti ha convocato 23 giocatori per Inter-Genoa ,match previsto per le 15 di domani. La buona notizia è il ritorno di Nainggolan , out dal dallo scorso derby. Ecco l'elenco ...

Inter-Genoa - la conferenza di Spalletti LIVE : A tutto Spalletti. L'allenatore nerazzurro presenta la sfida contro il Genoa in campionato. Reduce dal 3-0 rifilato alla Lazio, l'Inter vuole altri punti per la Champions. Poi testa al Barcellona. ...

Inter-Genoa - Juric : “Poco tempo per riposare - con l’Inter serve una prestazione super” : Il Genoa, reduce dal ko contro il Milan, cerca una reazione domani con l’Inter e Juric sprona i suoi a fare meglio rispetto mercoledì, quando il Grifone ha ceduto agli uomini di Gattuso soltanto al 91′. Il tecnico croato ha lodato il lavoro del collega Spalletti, capace di dare un’impronta netta ai nerazzurri: “Non c’è stato tempo di rilassarci. Dobbiamo fare una partita super per fare punti contro ...

Probabili Formazioni Inter-Genoa Serie A - 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Genoa, 11^Giornata Serie A, Sabato 3 Novembre 2018 ore 15.00, Stadio San Siro.Inter-Genoa, sabato 3 novembre. L’Inter intende proseguire il suo trend estremamente positivo, con sei vittorie su sei nelle ultime giornate di campionato, con in mezzo solo la sconfitta al Camp Nou contro il Barcellona. Il Genoa arriva dal recupero infrasettimanale della 1^giornata contro il Milan, persa nei minuti di recupero ...