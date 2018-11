Inter-Genoa | ecco le formazioni ufficiali

Inter-Genoa - diretta live : sorpresa tra i nerazzurri - riposa Piatek : FORMAZIONI UFFICIALI – Spalletti si affida al turnover a pochi giorni dal fondamentale match di Champions League contro il Barcellona. In difesa rientra De Vrij, che prende il posto di Miranda, mentre sulla sinistra fiducia a Dalbert, che consente ad Asamoah di rifiatare. In mezzo al campo chance per Gagliardini e conferma per Joao Mario. Nel reparto offensivo non riposa Perisic, ma lo fa Icardi, rimpiazzato da Lautaro Martinez. ...

Inter-Genoa. Piatek in panchina - :

Inter-Genoa - formazioni e diretta dalle 15 : La gara in tv si potrà seguire su Sky Sport Serie A e Sky 251. Inter-Genoa, segui qui la diretta testuale dalle ore 15. Le probabili formazioni Inter, 4-2-3-1,: Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, De ...

LIVE Inter-Genoa - Serie A in DIRETTA : nerazzurri a caccia della vittoria per tallonare la Juventus : Inizierà alle ore 15:00 il secondo anticipo dell’11ma giornata di Serie A 2018-2019: allo stadio San Siro si affronteranno Inter e Genoa. I nerazzurri vengono da 8 vittorie in 9 partite tra campionato e Champions League (unica sconfitta al Camp Nou per mano del Barcellona) che hanno permesso agli uomini di Luciano Spalletti di arrivare al secondo posto in classifica a 6 punti dalla Juventus. Una forma davvero smagliante per i ragazzi ...

Inter-Genoa streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Inter-Genoa streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Inter-Genoa, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Inter-Genoa in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su ...

Inter-Genoa : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Inter-Genoa, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Inter-Genoa - probabili formazioni e live dalle 15. Dove vederla in tv : Allenatore: Juric ARBITRO: Valeri di Roma IN TV: Sky Sport Serie A e Sky 251 La Cronaca Classifica Serie A

Gazzetta dello Sport : le probabili formazioni di Inter-Genoa : Secondo la Gazzetta dello Sport, nel modulo 4-2-3-1 dovrebbero essere schierato Brozovic in mediana e Perisic nei tre trequartisti assieme a Candreva. Invece nel Genoa, torna Sandro in cabina di ...

Inter-Genoa - le probabili formazioni : occasione per Lautaro : Il bilancio degli ultimi dieci precedenti di Inter-Genoa è perfettamente in equilibrio: cinque vittorie per l’Inter, cinque per il Genoa, sempre ottenute dalla squadra che giocava in casa. A San Siro, oggi pomeriggio, i nerazzurri hanno quindi un dato in più dalla loro parte, oltre alle sei vittorie consecutive in campionato. Il secondo posto appena […] L'articolo Inter-Genoa, le probabili formazioni: occasione per Lautaro proviene ...

Diretta Inter-Genoa in streaming e in tv : visibile sui canali Sky e su SkyGo : Domani, alle ore 15:00, l'Inter di Luciano Spalletti affrontera' allo Stadio San Siro il Genoa di Ivan Juric. Il match sara' valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri arrivano al confronto contro la squadra ligure dopo aver vinto contro la Lazio, 3-0 in trasferta. Il Genoa invece, arriva dalla sconfitta di mercoledì contro il Milan, match terminato 2-1 in favore dei rossoneri con gol di Romagnoli nel finale. Sulla ...

Genoa - Juric 'riprova' a sbancare San Siro : dopo la delusione col Milan darà battaglia all'Inter : Genoa, Ivan Juric si ripresenterà a San Siro con la sua squadra, pronto a mettere il bastone tra le ruote alla rodata Inter di Spalletti ' L'Inter ha fatto grandi passi in avanti come gioco, con il ...

Genoa - Juric “riprova” a sbancare San Siro : dopo la delusione col Milan darà battaglia all’Inter : Genoa, Ivan Juric si ripresenterà a San Siro con la sua squadra, pronto a mettere il bastone tra le ruote alla rodata Inter di Spalletti “L’Inter ha fatto grandi passi in avanti come gioco, con il tempo Spalletti ha messo dentro giocatori forti che hanno fatto un salto di qualità. Contro la Lazio mi hanno impressionato per la padronanza del campo, sono una squadra veramente forte“. Sono le parole di elogio per i prossimi ...

Inter-Genoa - Spalletti : “Voglio massima concentrazione”. I convocati : “Inter-Genoa presenta difficoltà come tutte le gare: di insidie se ne trovano in ogni angolo nel nostro campionato. Di più ci sono le ultime prestazioni del Grifone come col Milan. Ogni volta che scendiamo in campo non dobbiamo dire che siamo forti ma dimostrarlo agli avversari. Qualcosa di diverso rispetto all’ultima partita ci sarà”. Continuare […] L'articolo Inter-Genoa, Spalletti: “Voglio massima ...

Serie A - dove vedere Inter-Genoa in Tv e in streaming : L'Inter ospita domani a San Siro il Genoa, reduce dal ko in extremis contro il Milan, in uno degli anticipi dell'11esima giornata di Serie A L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Genoa in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.