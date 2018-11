Inter-Genoa 5-0 | Spalletti si gode la settima | “Giocato da squadra”

serieanews

: Vigilia di #InterGenoa: nerazzurri in campo stamattina ad Appiano ???? Ecco la gallery completa ????… - Inter : Vigilia di #InterGenoa: nerazzurri in campo stamattina ad Appiano ???? Ecco la gallery completa ????… - Inter_es : ? LA RACHA DEL INTER ? ?? Sampdoria 0-1 Inter ? Inter 2-1 Fiorentina ?? Inter 2-0 Cagliari ?? SPAL 1-2 Inter… - SerieA : Finisce qui! L'Inter domina la gara e riaggancia il Napoli al secondo posto! Inter 5?? - 0?? Genoa #InterGenoa… -

(Di sabato 3 novembre 2018)5-0– Ha di che essere soddisfatto Lucianonel post gara di. Manita dei nerazzurri ai liguri, colpevoli solamente di aver incontrato una squadra avversaria decisamente in giornata. L’si conferma in grande forma, forse la squadra più in forma attualmente in campionato, e rifila una pesante manita agli uomini di Juric. Il … L'articolo5-0,sila: “Giocato da squadra” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....