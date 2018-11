Inter - Genoa 5-0 | Gagliardini e Politano | chiudono Joao Pedro e Nainggolan

Inter - manita al Genoa : 5-0 per i nerazzurri. Agganciato il Napoli al secondo posto : 'Ciao Steven, ama l' Inter c ome noi', è lo striscione con cui i tifosi accolgono Zhang alla sua prima in casa da presidente. Con una squadra così, niente di più facile, verrebbe da dire: i nerazzurri ...

L'Inter travolge il Genoa 5-0 : L'Inter di Luciano Spalletti vince alla grande con un netto e rotondo 5-0 contro il Genoa di Ivan Juric, che tre giorni fa stava per fare lo scherzetto al Milan di Gattuso. I gol della vittoria portano la firma di Roberto Gagliardini, autore di una doppietta, di Matteo Politano, di Joao Mario e Radja Nainggolan. I nerazzurri hanno dominato dal primo all'ultimo minuto, non hanno rischiato praticamente nulla, con Spalletti che è anche riuscito a ...

