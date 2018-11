Inter-Genoa 3-0 La Diretta Gagliardini firma la doppietta

Live. Inter - Genoa 3-0 - ancora Gagliardini : - La cronaca - 50' TRIS DELL'Inter: alla prima vera occasione del secondo tempo, sugli sviluppi di un fallo laterale, Gagliardini trova il gol. Confusa e mal piazzata la difesa del Genoa 45' ci prova ...

Inter-Genoa - diretta live : squadre negli spogliatoi per l’Intervallo [VIDEO] : Spalletti si affida al turnover a pochi giorni dal fondamentale match di Champions League contro il Barcellona. In difesa rientra De Vrij, che prende il posto di Miranda, mentre sulla sinistra fiducia a Dalbert, che consente ad Asamoah di rifiatare. In mezzo al campo chance per Gagliardini e conferma per Joao Mario. Nel reparto offensivo non riposa Perisic, ma lo fa Icardi, rimpiazzato da Lautaro Martinez. Genoa in campo a “San ...

Inter-Genoa - diretta live : gol Politano! [VIDEO] : 18′ – Il rossoblu Gunter è il primo ammonito del match. 17′ – POLITANO RADDOPPIA! Lancio di esterno di Joao Mario, Politano anticipa Lazovic e davanti a Radu non sbaglia. Politano 2-0 #InterGenoa pic.twitter.com/uBAqnE5jHI — benjaminzampa007 (@benjaminzampa01) 3 novembre 2018 14′ – GAGLIARDINI PORTA IN VANTAGGIO L’INTER! Errore in uscita del Genoa, la palla finisce a Joao Mario e poi un rimpallo ...

Inter-Genoa - diretta live : nerazzurri pericolosi sull’asse Joao Mario-Perisic : 8′ – Fair play di Kouamè: l’arbitro concede corner al Genoa, ma l’ivoriano ammette di aver toccato il pallone per ultimo. 4′ – Perisic! Lancio di Brozovic per Joao Mario: il portoghese protegge la sfera ed effettua una sponda per il 44 nerazzurro, che calcia con l’esterno destro senza trovare la porta. 1′ – Squadre in campo. Calcio d’inizio affidato al Genoa. FORMAZIONI UFFICIALI ...

Inter-Genoa - diretta live : calcio d’inizio! : 1' – Squadre in campo. calcio d’inizio affidato al Genoa. FORMAZIONI UFFICIALI – Spalletti si affida al turnover a pochi giorni dal fondamentale match di Champions League contro il Barcellona. In difesa rientra De Vrij, che prende il posto di Miranda, mentre sulla sinistra fiducia a Dalbert, che consente ad Asamoah di rifiatare. In mezzo al campo chance per Gagliardini e conferma per Joao Mario. Nel reparto ...

Inter-Genoa - diretta live : sorpresa tra i nerazzurri - riposa Piatek : FORMAZIONI UFFICIALI – Spalletti si affida al turnover a pochi giorni dal fondamentale match di Champions League contro il Barcellona. In difesa rientra De Vrij, che prende il posto di Miranda, mentre sulla sinistra fiducia a Dalbert, che consente ad Asamoah di rifiatare. In mezzo al campo chance per Gagliardini e conferma per Joao Mario. Nel reparto offensivo non riposa Perisic, ma lo fa Icardi, rimpiazzato da Lautaro Martinez. ...

Inter-Genoa - formazioni e diretta dalle 15 : La gara in tv si potrà seguire su Sky Sport Serie A e Sky 251. Inter-Genoa, segui qui la diretta testuale dalle ore 15. Le probabili formazioni Inter, 4-2-3-1,: Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, De ...

LIVE Inter-Genoa - Serie A in DIRETTA : nerazzurri a caccia della vittoria per tallonare la Juventus : Inizierà alle ore 15:00 il secondo anticipo dell’11ma giornata di Serie A 2018-2019: allo stadio San Siro si affronteranno Inter e Genoa. I nerazzurri vengono da 8 vittorie in 9 partite tra campionato e Champions League (unica sconfitta al Camp Nou per mano del Barcellona) che hanno permesso agli uomini di Luciano Spalletti di arrivare al secondo posto in classifica a 6 punti dalla Juventus. Una forma davvero smagliante per i ragazzi ...