Inter | Gabigol pronto a tornare

Inter - l’agente di Lincoln apre allo scambio con Gabigol : “Bella opzione” : In Brasile sul futuro di Gabigol sta avanzando un’ipotesi, quella di uno scambio tra Inter e Flamengo una volta che sarà scaduto il prestito dell’attaccante al Santos. Un’operazione in cui finirebbe al club nerazzurro Lincoln, attaccante classe 2000. Inter, l’agente di Lincoln: “Gabigol attaccante eccellente per il Flamengo” Ebbene, l’agente del giocatore del Flamengo è […] L'articolo Inter, ...

Inter - per Gabigol probabile la cessione a titolo definitivo (RUMORS) : A dicembre fara' il suo ritorno in Italia, all'Inter, Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è attualmente in prestito in Brasile, al Santos, e alla fine della stagione calcistica verdeoro tornera' in nerazzurro. Il giocatore, però, difficilmente restera' a Milano vista anche la grande abbondanza nel reparto avanzato, arricchito l'estate scorsa dagli arrivi di Matteo Politano e Keita Balde, rispettivamente da Sassuolo ...

Santos - Gabigol stende l'Internacional con un 'golazo'. VIDEO : L'aria di casa fa benissimo a Gabigol, che ormai non si ferma più. Da oggetto misterioso in Europa a campione in Brasile, la metamorfosi dell'attaccante classe 1996 ormai non è più una novità. Prima ...

Inter - il Santos insiste per Gabigol : proposto lo scambio con Sasha (RUMORS) : Continua ad esserci tanta incertezza intorno al futuro dell'attaccante brasiliano Gabriel Barbosa, detto Gabigol, di proprieta' dell'Inter ma in prestito in Brasile al Santos da dicembre 2017. E con la maglia di questo club il giocatore, classe 1996, sembra rinato tanto da essere ora in testa alla classifica marcatori del campionato con diciannove reti. Il prestito scadra' a dicembre quando terminera' la stagione calcistica in Brasile ma il ...

Inter - Gabigol : il presidente del Santos : “Con lui nessuna trattativa” : Il futuro di Gabigol è tutto da scrivere. L’attaccante, in prestito al Santos fino al prossimo 31 dicembre, a partire dall’inizio del prossimo anno dovrà tornare all’Inter qualora il club nerazzurro non riesca a trovargli un’altra sistemazione. Inter, urgente trovare una nuova squadra a Gabigol Quel che è sicuro è che la società meneghina vorrà […] L'articolo Inter, Gabigol: il presidente del Santos: “Con lui ...

Inter - probabile l'addio di Gabigol : Uno dei primi acquisti dell'Inter sotto la gestione Suning è stato quello di Gabriel Barbosa, detto anche Gabigol, arrivato dal Santos negli ultimi giorni di agosto nell'estate del 2016 per poco più di trenta milioni di euro più bonus. Un acquisto che, però, non ha dato i frutti sperati nonostante il grande clamore con tanto di presentazione all'Auditorium Pirelli di Milano, che aveva scomodato anche paragoni illustri come quello con Ronaldo il ...

Inter - tre ipotesi per il futuro di Gabigol : possibile anche una permanenza : Uno dei primi acquisti dell'Inter targata Suning è stato quello di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, arrivato per 30 milioni di euro dal Santos nel 2016, negli ultimi giorni di agosto. Un acquisto che ha fatto molto rumore, con tanto di presentazione in pompa magna all'Auditorium Pirelli, che ha scomodato paragoni illustri come quello con Ronaldo il Fenomeno. Un colpo che, però, non ha sortito gli effetti sperati, visto che il calciatore ...

Gabigol è rinato : ora è pronto a tornare all'Inter : Uno dei primi acquisti di Suning, quando ha acquistato la maggioranza dell'Inter nell'estate del 2016, è stato quello di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, arrivato dal Santos per trenta milioni di euro. La sontuosa presentazione all'Auditorium Pirelli di Milano aveva fatto ricordare una leggenda nerazzurra come Ronaldo. L'avventura in nerazzurro, però, è stata al di sotto delle aspettative, con De Boer prima e Pioli poi a concedere solo ...

Inter - senti Gabigol : “al Santos mi trovo benissimo - il mio obiettivo però è tornare in nerazzurro e vincere” : L’ex attaccante dell’Inter ha parlato della sua attuale esperienza al Santos, tornando poi a parlare del suo futuro all’Inter Il presente dice Santos, ma il futuro di Gabigol appartiene all‘Inter. L’attaccante brasiliano infatti ha tra i suoi obiettivi quello di vincere con il club nerazzurro, come sottolineato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “sono giovane, ho tanti obiettivi da raggiungere. Uno ...

Gabigol : 'Non so cosa non abbia funzionato all'Inter' : RIO DE JANEIRO - ' Sono diventato molto maturo, ho vissuto in altri Paesi e ho affrontato esperienze che qui in Brasile non avrei mai affrontato. Ho finito per imparare diversi modi di giocare, ho ...

Gabigol chiama l'Inter : "I tifosi mi chiedono di tornare" : Il discusso brasiliano, in prestito fino a dicembre al Santos: "Sono maturato". Il suo contratto con l'Inter scade nel 2021

Gabigol : "Il Santos è casa mia. Non so cosa sia andato storto all'Inter" : Era arrivato all'Inter come grande promessa, con un soprannome che faceva sognare i tifosi nerazzurri. Gabigol, a soli vent'anni, aveva già vinto con il Santos il campionato Paulista per due stagioni ...

Inter - varie offerte per Gabigol : probabile cessione a gennaio : L'Inter ha effettuato una campagna acquisti molto importante questa estate, con ben sette innesti che hanno innalzato notevolmente il livello della rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. In particolar modo nel reparto avanzato ci sono stati tanti cambi, con gli arrivi di Lautaro Martinez, Matteo Politano e Keita Balde e la partenza di Eder e Yann Karamoh. Un reparto avanzato che a dicembre vedrà il ritorno di Gabriel Barbosa, noto ...

Inter - Gabigol : "Ritorno in nerazzurro? Dovrei da contratto" : L'attaccante brasiliano in conferenza stampa: "Non ho detto che voglio tornare, ma solo che Dovrei da contratto". Lista Champions, fuori Gagliardini