Instagram Tv | ora è possibile condividere l’anteprima video nelle Stories

Instagram Tv - ora si può condividere l’anteprima del video nelle storie : IGTV (Foto: Instagram) Instagram consentirà di condividere i video di Instagram Tv (Igtv) attraverso le storie. Il social network insiste sullo sviluppo della componente video attraverso il nuovo spazio di condivisione video presentato alla fine di giugno. Igtv consente la pubblicazione di filmati della durata massima di 10 minuti, nel caso siano registrati, o di 60 minuti, se in diretta live. Finora era possibile la sola aggiunta di un ...

Aurora Ramazzotti - i teneri auguri per papà Eros su Instagram : “Il mio amore per te va oltre ogni cosa” : Eros Ramazzotti compie 55 anni e a fargli gli auguri c’è sua figlia Aurora, che su Instagram gli ha dedicato un post pieno d’amore. Era il 1996 quando Eros dedicò alla figlia appena nata il singolo L’Aurora, che è diventato uno dei brani più amati e conosciuti del cantante romano. Da allora sono trascorsi 21 anni, l’artista non è più sposato con Michelle Hunziker, e nel 2014 è convolato a nozze con la modella Marica ...

"Cosa mi hai fatto 13 anni fa? Sei un caciottaro!". Furia di Ilary Blasi contro Corona - che corre su Instagram : "Ora ti scateno l'inferno" : Scontro durissimo al Grande Fratello Vip tra la presentatrice Ilary Blasi e l'invitato in puntata Fabrizio Corona."Tu racconti le tue storytelling", attacca subito la presentatrice criticando le insinuazioni di Corona su un presunto veto sulla sua presenza alla trasmissione tv. E ritira fuori una vecchia storia che aveva per protagonisti Ilary, da poco incinta del suo primo figlio, Corona, Totti e Flavia Vento.Corona allora critica il marito di ...

6 app per migliorare le “Storie” di Instagram : CanvaInShotInstantsLegendPicPlayPostQuikPrima l’arrivo dei video. Poi le stories. Infine la tv. È già da un po’ che la conquista del mondo da parte di Instagram passa per le immagini in movimento. Del resto, come ha spiegato al New York Times Kevin Systrom, un attimo prima di lasciare la sua creatura a Facebook: “Il video è il modo in cui ci divertiamo con gli amici, il modo in cui passiamo il tempo, ma il modo in cui li guardiamo sta cambiando. ...

FEDEZ - CHIUSO IL PROFILO Instagram/ Ancora guai per il rapper : spunta il retroscena sulla festa al Carrefour : FEDEZ ha deciso di disattivare il suo PROFILO INSTAGRAM dopo le tantissime critiche ricevute per la festa al supermercato, ma poi torna attivo per il singolo "Prima di ogni cosa".(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:51:00 GMT)

“Facebook potrebbe crollare” : Instagram e Messenger alla ribalta - future ancora di salvezza? : Quando Facebook ha acquistato Instagram per 1 miliardo di dollari nel 2012, sembrava un grande rischio per una piccola app che ancora non aveva dimostrato tutto il suo potenziale. 6 anni dopo, quella piccola app, insieme a Messenger e Whatsapp, sta facendo da ancora di salvezza a Facebook per un futuro che potrebbe vedere il suo servizio principale ai margini. Senza dubbio, Facebook oggi domina nei social media e questo non è qualcosa che ...

Le video chiamate di Instagram supportano ora fino a sei persone : Instagram aumenta il numero di utenti massimi supportati all'interno di una video chiamata tramite Messaggi diretti, passando da quattro a sei. L'articolo Le video chiamate di Instagram supportano ora fino a sei persone proviene da TuttoAndroid.

Giulia De Lellis contro chi la critica su Instagram : dopo il silenzio - ora pala lei : Giulia De Lellis contro tutti: risponde con un messaggio preciso Giulia De Lellis ha scritto un messaggio contro chi la critica su Instagram. dopo un lungo silenzio (dovuto al fatto di voler evitare i gossip su lei e Cristiano), l’influencer ha deciso di scrivere qualcosa per i suoi detrattori. Proprio adesso che ha raggiunto un […] L'articolo Giulia De Lellis contro chi la critica su Instagram: dopo il silenzio, ora pala lei ...

X Factor 2018 - anticipazioni : profilo Instagram per ogni concorrente e ai live super ospiti come Maneskin - Rita Ora e Sting : Partiranno il 25 ottobre i live show di X Factor 2018 , in onda, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno , canale 108,. Questa mattina a Milano la conferenza ...

Inter-Milan - l'ex neroazzurro Zamorano esulta su Instagram : Alla vigilia del derby si era sbilanciato. Da Appiano Gentile, ai microfoni di Matteo Barzaghi, Ivan Zamorano era bello carico e aveva fatto una profezia su Inter-Milan: "Icardi, è il nostro capitano, ...