Influenza | Fimmg | vaccino in ritardo di 15 giorni negli studi dei medici famiglia

(Di sabato 3 novembre 2018) “Idiavrebbero dovuto ricevere gli antli a metà ottobre. Ma in molte aree non sono stati ancora distribuiti. E alcuni dovranno ancora aspettare anche 10“. A lanciare l’allarme è il segretario generale deidina generale della, Silvestro Scotti, che denuncia in molte zone d’Italia ritardi nelle consegne dei vacciniambulatori dei dottori diche quest’anno sono stati investiti dalla nuova Convenzione di un ruolo maggiore nella campagna vaccinale. Ma a queste condizioni, avverte, per le vaccinazioni antli dal medico di“si rischia il buco nell’acqua” e anche ‘effetti collaterali’ organizzativi controproducenti. “Io stesso a Napoli li attendo per il 5 novembre“, spiega Scotti all’AdnKronos Salute. E in altre Asl italiane “ci ...