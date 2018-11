India | uccisa tigre “mangiatrice di uomini” | era il terrore dei villaggi della foresta di

meteoweb.eu

: In #India uccisa una tigre che stava sbranando un uomo... - nino_pitrone : In #India uccisa una tigre che stava sbranando un uomo... - Lucio_Apuleio : #Desiree 16 anni Stuprata da un branco di animali, e poi uccisa Lo Stato intervenga per reprimere criminalitá e deg… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Le autoritàne sono riuscite ad uccidere una“mangiatrice di uomini“, che si ritiene abbia provocato la morte di 13 persone: l’animale era ildeidi Raleogan, nel distretto di Yavatmal dello stato del Maharashtra, dal 2016. Oggi molti abitantizona hanno festeggiato. Per uccidere laè stata organizzata una complessa operazione di caccia che ha coinvolto quasi 200 persone, tra cui un cecchino e un cacciatore esperto. Impiegati anche droni, telecamere e cani. Diversi gruppi animalisti si erano schierati a favore, madre di due cuccioli, chiedendo che fosse catturata ma non. Inoltre in molti avevano sollevato polemiche sul numero delle vittime: l’analisi del Dnasaliva trovata sui 13 corpi ha confermato la responsabilità dell’esemplare solo in 5 casi. Inle tigri sono protette ...