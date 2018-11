Incinta di 9 mesi va in ospedale per forti dolori | dimessa | dopo 2 ore perde il bimbo

Bimba nasce a sorpresa : la madre non sapeva di essere Incinta di 8 mesi. L’incredibile storia di Sara : Una storia incredibile e che ha dell’assurdo: una donna, incinta, ha partorito all’interno di una trattoria. Ma qual è il particolare che lascia tutti senza parole? La ‘neo-mamma’ non sapeva di essere in gravidanza: la dolce attesa, e il bellissimo arrivo, è stato del tutto inaspettato. Chiara – questo il nome della piccolina – è nata in tra i tavoli di una trattoria di Godega, in provincia di Treviso. Ora sta ...

Sara partorisce a sorpresa mentre è in trattoria : “Non sapevo di essere Incinta di 8 mesi” : Piccolo miracolo a Godega, in provincia di Treviso: Sara Pollesel ha partorito la piccola Chiara grazie all'intervento dei clienti nella trattoria che gestisce col marito. La donna non pensava di essere all'ottavo mese di gravidanza, ma al terzo, come le avevano detto i medici: "Mi chiedo come sia possibile nel 2018".Continua a leggere

Guendalina Tavassi : "Io Incinta a 17 anni. Papà per mesi non mi rivolse la parola" : Concorrente dell'attuale edizione di Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi ha voluto ripercorrere con il settimanale Ora una fase molto difficile della sua adolescenza, ovvero quando rimase in dolce attesa: Papà per mesi e mesi non mi rivolse la parola. Mi disse solo che metteva a disposizione un tetto per me e per la piccola. Per quanto riguardava la gestione di mia figlia invece me la sarei dovuta sbrigare da sola. Oggi lo ringrazio ...

Meghan Markle e Harry aspettano un bambino : la Duchessa Incinta di 4 mesi : I due, si legge in un altro post, 'hanno apprezzato il sostegno ricevuto da ogni parte del mondo, dal loro matrimonio dello scorso maggio in poi, e sono felici di poter condividere questa felice ...

Finge di essere Incinta per 9 mesi : non voleva essere lasciata dal marito (che non sospettava niente) : La 37enne colombiana avrebbe usato un cuscino (riempito poi di stracci per dimostrare che il piccolo cresceva nel suo grembo) per ingannare il marito e ha stampato un'ecografia presa da internet. Il giorno in cui il bimbo avrebbe dovuto nascere ha poi inscenato un rapimento. Ma è stata scoperta.Continua a leggere

Incinta di 8 mesi - mamma di tre figli muore in un frontale mentre era al telefono col marito : «Il suo urlo mi perseguita» : «L'urlo che ho sentito dalla sua bocca prima che entrasse in contatto mi sta perseguitando». Così Zach Kincaid racconta la morte della moglie Krystina Kincaid vissuta...

“Il suo urlo mi perseguita”. Incinta di 8 mesi - mamma di tre figli muore in un incidente stradale mentre è al telefono con il marito : il racconto choc : È morta mentre andava a lavoro. Incinta, di otto mesi, la donna ha perso la sua vita mentre era alla guida. Uno scontro frontale che non le ha dato scampo. mentre era al telefono con il marito. Ed è lui, adesso, a raccontare quelle ore drammatiche: “Era la mamma migliore al mondo, quando si trattava dei suoi figli non le interessava nulla”. E mentre tornava dal posto di lavoro per Krystina non c’è stato nulla da fare. Zaich, ...

Paola Caruso Incinta e abbandonata/ Il colpo di fulmine e la convivenza in pochi mesi ma poi... : Paola Caruso incinta e abbandonata: il suo ex, l'imprenditore Francesco Caserta con il quale conviveva da qualche mese, l'avrebbe lasciata dopo la scoperta della gravidanza. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:38:00 GMT)

Pavia - giovane Incinta di 5 mesi cade dal balcone : salva per miracolo : La disavventura di una 20enne a Vigevano, ricoverata con il bacino fratturato. Il nascituro sta bene