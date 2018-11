Incinta al nono mese va in ospedale per forti dolori addominali | la rimandano a casa e

Empoli : Incinta al nono mese va in ospedale ma la rimandano a casa - perde il bambino : La donna, una 37enne già madre di una bambina di due anni e mezzo, era arrivata all'ospedale con dolori addominali ma dopo gli esami non era emerso nulla ed era stata rimandata a casa. Poche ore dopo ha accusato dolori ancora più forti ma una volta in ospedale la drammatica scoperta: il bimbo era già morto.Continua a leggere