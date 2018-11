Incendio per un cortocircuito all' ospedale Villa San Pietro a Roma | 400 pazienti saranno

Roma - Incendio all'ospedale San Pietro : possibile trasferimento per 400 pazienti : Il rogo è scoppiato stanotte alle 4 nella struttura in via Cassia a causa di un cortocircuito: il fumo avrebbe raggiunto anche la rianimazione. L'intero ospedale al momento è senza corrente

Principio d'Incendio al carcere di Opera - intossicate tre guardie carcerarie : Tre guardie carcerarie sono rimaste intossicate in un Principio di incendio nel carcere di Opera , Milano, . Secondo quanto ricostruito finora, giovedì pomeriggio un detenuto ha provato a dar fuoco ...

Milano - principio di Incendio al carcere di Opera : 3 guardie intossicate : Un detenuto ha cercato di dar fuoco a un materasso, l'intenso fumo ha visto finire all'ospedale i secondini: nessuno è grave

I vigili del fuoco di Cuneo a Savona per l'Incendio al porto : Per saperne di più: www.Savonanews.it/2018/10/30/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/grande-incendio-al-porto-di-Savona-lacqua-sale-e-le-batterie-delle-auto-esplodono-1.html NaMur Ti ...

Lucerna : sette ricoveri per Incendio casa plurifamiliare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Guardavalle. Incendio in contrada Pietrarotta : danni ingenti per Fassi : Un durissimo colpo. Domenica mattina l’Agriturismo Fassi è stato devastato da un Incendio. Sul posto sono intervenute squadre del Comando

Paura a bordo del traghetto per Livorno : Incendio nel locale motori : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Incendio sul traghetto Palermo-Livorno : odissea per le 300 persone a bordo : La nave Ausonia della Grimaldi Lines è rimasta senza motori mentre si trovava a circa 18 miglia dall'Isola di Ustica a seguito di un Incendio che si è sviluppato in sala macchine. Sul posto una motonave dei vigili del fuoco e una motovedetta della capitaneria di porto. Il traghetto, con un solo motore, infine ha cambiato rotta per far ritorno a Palermo.Continua a leggere

Reggio Emilia - Incendio in casa : 64enne muore carbonizzata/ Ultime notizie - 2 persone in salvo : cortocircuito? : Reggio Emilia, incendio in casa: 64enne muore carbonizzata, altri due residenti riescono a mettersi in salvo. Giallo sulle cause della tragedia, forse un cortocircuito.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:14:00 GMT)

Cala il vento su Belluno - una squadra salvataggio per i 2 ragazzi intrappolati da un Incendio : E' partita nella notte la squadra di soccorso per recuperare i due escursionisti di 29 e 34 anni bloccati a 1.650 metri dall'incendio divampato in Valle di San Lucano, nel bellunese. Nella serata di ...

Roma - Incendio a via Barberini : a fuoco uno stabile. Dentro il palazzo ci sono delle persone - soccorsi in corso. : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato all'interno di uno stabile. I pompieri sono subito giunti sul luogo dell'accaduto e...

Grosso Incendio nel bellunese : 2 dispersi : Roma, 23 ott. (AdnKronos) - Un Grosso incendio boschivo è divampato nel pomeriggio ad Agordo, nel bellunese, per cause imprecisate. Al momento due persone risultano disperse. A quanto si apprende dal Soccorso Alpino, che è al lavoro sul posto insieme ai Vigili del fuoco, si sta cercando di raggiunge

Caldo record e vento di foehn sulle Alpi - inferno di fuoco ad Agordo : Incendio drammatico - almeno 2 dispersi [LIVE] : 1/14 ...

Grosso Incendio nel bellunese : 2 dispersi : Un Grosso incendio boschivo è divampato nel pomeriggio ad Agordo, nel bellunese, per cause imprecisate. Al momento due persone risultano disperse. A quanto si apprende dal Soccorso Alpino, che è al ...