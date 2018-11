Incendio in ospedale a Roma | si valuta il trasferimento di 400 pazienti

Incendio per un cortocircuito all'ospedale Villa San Pietro a Roma - 400 pazienti saranno trasferiti : Un Incendio si è verificato nella notte all'ospedale Villa San Pietro a Roma . Un piccolo rogo si è sviluppato per un cortocircuito al generatore del blocco operatorio che ha sprigionato molto fumo. ...

C’è stato un Incendio all’ospedale Villa San Pietro - a Roma : circa 400 pazienti saranno trasferiti in altre strutture : Nella notte tra il 2 e il 3 novembre c’è stato un incendio all’ospedale Villa San Pietro di Roma, sulla Cassia. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe iniziato verso le 4 di notte per via di un cortocircuito a un generatore,

Incendio all'ospedale San Pietro di Roma : notte di paura. Trasferiti 400 pazienti : notte di paura al 'Villa San Pietro' di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia è stata invasa da fumo conseguente all'...

Roma - Incendio nell'ospedale Villa San Pietro. Evacuati i pazienti : Per le conseguenze di un incendio sviluppatosi nella notte all'ospedale Villa San Pietro di Roma , i circa 400 pazienti potrebbero essere trasferiti in altri ricoveri. Fonti della direzione fanno ...

Incendio in ospedale a Roma - evacuati pazienti : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - Incendio nella notte all'ospedale Villa San Pietro di Roma. Stando alle prime indiscrezioni, il rogo si è sviluppato alle prime ore dell'alba diffondendo molto fumo all'interno della struttura ospedaliera. E' così scattato il piano di emergenza con l'intervento immediato d

Incendio all'ospedale San Pietro di Roma : notte di paura. Trasferiti 400 pazienti : notte di paura al "Villa San Pietro" di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia...

Incendio in ospedale a Roma - evacuati pazienti : Incendio nella notte all'ospedale Villa San Pietro di Roma . Stando alle prime indiscrezioni, il rogo si è sviluppato alle prime ore dell'alba probabilmente per un cortocircuito all'impianto elettrico,...

Roma - Incendio all'ospedale Villa San Pietro Pronti a trasferire 400 pazienti : Notte di paura al 'Villa San Pietro' di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia è stata invasa da fumo conseguente all'...

Incendio all'ospedale Villa San Pietro di Roma. Manca la luce - pazienti saranno trasferiti : Incendio nella notte all'ospedale Villa San Pietro di Roma, sulla Cassia. Secondo quanto si è appreso, intorno alle 4 si è sviluppato un piccolo rogo per un cortocircuito al generatore del blocco operatorio che ha sprigionato molto fumo. Il fumo avrebbe raggiunto anche la rianimazione dell'ospedale.Potrebbero essere trasferiti in altri ospedali tutti i pazienti attualmente ricoverati. Fonti della direzione dicono che si sta ...

Incendio all'ospedale San Pietro di Roma : notte di paura - pronti a trasferire 400 pazienti : notte di paura al "Villa San Pietro" di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia...

Roma - Incendio all’ospedale San Pietro : 400 pazienti trasferiti in altre strutture : Alle 4.45 della notte tra sabato e domenica è scoppiato un incendio all’ospedale San Pietro di via Cassia a Roma. A causare le fiamme è stato un cortocircuito al generatore del blocco operatorio che ha sprigionato un’alta colonna di fumo ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno presto domato le fiamme, ed è stata istituita prontamente l’Unità di crisi coordinata dall’Ares 118. A causare ...

Roma - Incendio all'ospedale San Pietro : notte di paura - possibile il trasferimento di 400 pazienti : notte di paura al San Pietro di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia è stata invasa da...

Roma - Incendio all'ospedale Villa San Pietro Notte di paura - evacuati 2 reparti : Notte di paura al 'Villa San Pietro' di Roma dove è andata a fuoco la centralina elettrica dell'emodinamica al piano -1. La palazzina dell'ospedale sulla Cassia è stata invasa da fumo conseguente all'...

Roma - Incendio all'ospedale San Pietro : evacuati due reparti : Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 4 di notte in un reparto seminterrato. I pazienti trasferiti in altri ospedali