Incendio di canna fumaria a Mallare in serata Vigili del fuoco sul posto fino a notte

rsvn

: E' successo ieri sera - ivgit : E' successo ieri sera - Carlino_Bologna : Zola, il rogo potrebbe essere dovuto al malfunzionamento della canna fumaria #Bologna - MarioGuglielmi : Muore a 75 anni nell’incendio della sua casa: il rogo potrebbe essere partito dalla canna fumaria… -

(Di sabato 3 novembre 2018). Per il surriscaldamento delladi una abitazione in via Cattaneo, ieri sera si è sviluppato unche ha raggiunto anche il tetto dell'abitazione. Ideldi ...