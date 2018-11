Incendio all' ospedale San Pietro di Roma Notte di paura | evacuati due reparti

Incendio di canna fumaria a Mallare in serata. Vigili del fuoco sul posto fino a notte : Mallare. Per il surriscaldamento della canna fumaria di una abitazione in via Cattaneo, ieri sera si è sviluppato un Incendio che ha raggiunto anche il tetto dell'abitazione. I Vigili del fuoco di ...

Roma - Incendio all'ospedale San Pietro : sessanta pazienti trasferiti : Il rogo è scoppiato stanotte alle 4 nella struttura in via Cassia a causa di un cortocircuito: il fumo avrebbe raggiunto anche la rianimazione. Alcuni degenti spostati in luoghi sicuri, 12 bambini vero altri nosocomi

MotoGp – Scoppia un Incendio nel box Suzuki : Rins spiega cos’è accaduto alla sua moto : Prende fuoco la moto di Alex Rins, incendio nel box della Suzuki a Sepang: il pilota spagnolo spiega cos’è successo Weekend malesiano per i piloti di motoGp che sono arrivati oggi a Sepang. I motociclisti insieme alle proprie scuderie hanno già preso posto nei rispettivi box. Tra questi anche Alex Rins che però è incappato in un brutto incidente. La sua Suzuki infatti ha preso fuoco proprio ai box. Il pilota spagnolo ha ricostruito i ...

Domato l'Incendio alla Santarossa : Ci sono volute oltre 24 ore per domare il maxi rogo divampato per la terza volta nell' ex mobilificio Santarossa a Prata di Pordenone . I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per mettere in ...

Mareggiate in Liguria - enorme Incendio brucia 150 automobili all’autoparco portuale di Savona [FOTO] : “In questi ultimi anni le perturbazioni risultano essere sempre più violente e il nostro territorio, nonostante gli sforzi, sempre più fragile. Quanto accaduto questa notte ne è l’esempio. Cerchiamo di prevenire piuttosto che piangere dopo giovani vite. Un pensiero ai familiari della donna vittima del Maltempo ad Albisola e a tutti coloro che questa notte incessantemente hanno lavorato per noi“. Così su Facebook la sindaca di ...

Guardavalle. Incendio in contrada Pietrarotta : danni ingenti per Fassi : Un durissimo colpo. Domenica mattina l’Agriturismo Fassi è stato devastato da un Incendio. Sul posto sono intervenute squadre del Comando

Incendio nell’Agordino : sopralluogo con sottosegretario Gava : L’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin ha accolto a Taibon Agordino (Belluno) il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Vannia Gava, procedendo a un sopralluogo sui luoghi dell’Incendio che ha colpito i boschi della Valle di San Lucano. L’estensione del rogo è stata stimata in almeno 900 ettari, uno dei più importanti eventi degli ultimi 30-40 anni in Veneto. “Per quanto riguarda il rischio ...

Scienza - la voce della madre risveglia un bambino meglio dell'allarme antIncendio - : La probabilità che un bambino addormentato si svegli sentendo la voce della madre è tre volte superiore rispetto al suono di un allarme antincendio. Lo riferisce The Guardian. Un team di ricercatori ...

Belluno - salvati i due escursionisti bloccati in montagna dall'Incendio : I due giovani erano stati sorpresi a 1650 metri di quota dalle fiamme che avevano avvolto il bosco tra Taibon e Cencenighe, nell'Agordino. Stanno bene, anche se provati dopo la notte passata in un canalone innevato