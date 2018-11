Incendio al Villa San Pietro di Roma | alcuni pazienti evacuati

Roma - Incendio nell'ospedale Villa San Pietro. Evacuati i 400 pazienti : Per le conseguenze di un incendio , sviluppatosi nella notte all'ospedale Villa San Pietro di Roma , i circa 400 pazienti dell'istituto vengono trasferiti in altri ricoveri. Fonti della direzione fanno ...

Roma : Incendio Villa San Pietro - in corso trasferimento dei pazienti : “Circa 400 pazienti dell’Ospedale San Pietro di Roma, dove nella notte è scoppiato un incendio poi domato dai Vigili del Fuoco, stanno per essere trasferiti in altre strutture. La motivazione è la mancanza di energia elettrica“: lo comunicato i Vigili del Fuoco che sono impegnati nella movimentazione all’interno della struttura. L'articolo Roma: incendio Villa San Pietro, in corso trasferimento dei pazienti sembra essere ...