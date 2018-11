In Veneto situazione apocalittica Sopralluogo della Protezione Civile Zaia

Maltempo - strage di 14mila alberi : in Veneto i tronchi intasano la diga. Borrelli : situazione apocalittica : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei ...

Maltempo in Veneto - danni incalcolabili : diga ricoperta di alberi «Situazione apocalittica» : Scuole chiuse sull’Isola, ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Maltempo - situazione drammatica a Ponte Mas sulle Dolomiti : casa crollata nel fiume. La piena del Piave è un incubo per il Veneto [FOTO LIVE] : 1/9 ...

Maltempo Veneto - Zaia : stessa situazione dell’alluvione del ’66 : Il Presidente della Regione Luca Zaia ha fatto il punto della situazione insieme all’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, al dirigente d’area Nicola Dell’Acqua e al direttore interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto-Trentino Alto Adige Fabio Dattilo. ”Siamo preoccupati perché le previsioni meteo confermano una situazione analoga, se non peggiore, a quella che il Veneto ha conosciuto nel 1966 e nel 2010. ...

Maltempo Veneto : il punto della situazione nelle province - si teme ritorno della “piena storica” del Piave : Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha fatto il punto della situazione con l’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin e i tecnici che, da ieri mattina, monitorano ora dopo ora l’evolversi della situazione. In particolare, è stato compiuto un esame rispetto alle zone più colpite. In provincia di Belluno, a Cortina (Alverà, torrente Bigontina) con rischio esondazione e rilevanti interventi in corso da parte della ...

Maltempo : Veneto - il punto della situazione nelle varie province (2) : (AdnKronos) - In provincia di Verona si evidenziano livelli alti dell’Adige che ha superato la seconda soglia di guardia. In Provincia di Treviso la portata del Piave ieri sera ha raggiunto 1.400 mc/s alla traversa di Busche per decrescere fino a 650 nella notte e fino alla mattinata odierna (valori

Maltempo : Veneto - il punto della situazione nelle varie province : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Luca Zaia, giunto in mattinata nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, dove opera l’Unità di Crisi istituita per seguire l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta investendo il Veneto, ha fatto il punto della situazione co

Allarme maltempo in tutta Italia - situazione critica in Veneto e Friuli. In Liguria allerta rossa per la pioggia : Allarme maltempo in molte zone d'Italia. Su quasi tutta la Liguria domani, 29 ottobre, ci sarà l'allerta rossa. Scatterà alle 12 e terminerà alle 24. L'unica provincia esclusa dall'allerta rossa è quella di Imperia, dove è stata proclamata arancione dalla mezzanotte alle 14. L'allerta rossa è stata decisa per la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto per il livello dei torrenti, che è ...

Animali : assessore Veneto - lupo ucciso in Lessinia a causa situazione esasperata : Venezia, 25 set.. (AdnKronos) - “Attenderò il report dei carabinieri forestali e l’esito dei rilievi necroscopici da parte dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie prima di pronunciarmi sulla dinamica dell’episodio che ha portato alla morte di un lupo rinvenuto oggi nei pressi di Roveré Veronese,