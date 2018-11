In quanto Donne – Storie di ordinaria violenza | il fenomeno del femminicidio su Real Time

Le donne nelle serie tv - quanto è difficile costruire un bel personaggio femminile? : Cristina Donadio, Ivana Lotito e Elena Lietti parlano della loro esperienza in 'Gomorra' e ne 'Il Miracolo', soffermandosi sulla sceneggiatura Analisi A quanto pare, per scrivere un bel personaggio ...

Sei donne su dieci non sono retribuite quanto meritano. Ecco la Piattaforma di genere della Cgil : MILANO - Un Piano straordinario, investimenti pubblici e una nuova Carta dei diritti. Arrivare ad aumentare i congedi parentali, introdurre la formazione obbligatoria dopo la maternità per abbattere ...

Paola Frizziero - quanto tempo : le nuove foto (a più di 10 anni da Uomini e Donne) : “Se sono sparita è perché ho intrapreso una strada diversa, ho seguito la fede e la mano di Dio, sempre. Alcuni colleghi mi hanno informata di questo Instagram e mi sono iscritta, anche se ancora non ci ho capito una mazza. Ricordatevi della Paola di oggi, non di quella di dieci anni fa. Io ringrazio ogni giorno le persone perché ancora oggi c’è gente che mi abbraccia, mi stima e mi vuole bene, nonostante tutto. Nonostante sono sparita ...

Ecco quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne. Svelate le cifre (choc) : Riparte la nuova stagione di Uomini e Donne e, oltre a vecchie e nuove conoscenze sul trono classico e in quello over, tornano in tv anche gli opinionisti storici. Da anni, Tina Cipollari e Gianni Sperti commentano in studio le vicende dei protagonisti del programma. Nel trono classico sono affiancati da Mario Serpa e Jack Vanore, in quello over, invece, c’è anche Tinì con loro. Gianni e Tina sono due istituzioni ormai a Uomini e ...