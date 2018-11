In Malesia la Pole è di Marquez

MotoGP Malesia - Marquez in pole dopo il diluvio : Valentino Rossi con lui in prima fila insieme a Zarco, in seconda Iannone e Dovizioso

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato qualifiche. Pole di Marc Marquez - Valentino Rossi in prima fila! 5° Dovizioso : Quando il meteo diventa protagonista è sempre Marc Marquez-time! Lo spagnolo, infatti, centra la Pole position del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP al termine di una qualifica condizionata dall’asfalto bagnato per colpa della pioggia caduta dopo la quarta sessione di prove libere. Il campione del mondo ha, come sempre, trovato il giusto feeling e ha stampato un ottimo 2:12.161 e nessuno è stato in grado di avvicinarsi. Per ...

Pole con caduta per Marquez - il bagnato non spaventa Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp della Malesia : Marc Marquez super anche sul bagnato, bene Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp della Malesia. Vinales in difficoltà nel sabato di Sepang Dopo un’interruzione di circa un’ora a causa delle condizioni avverse della pista per colpa della pioggia, i piloti della MotoGp sono finalmente potuti scendere in pista a Sepang per le qualifiche del Gp della Malesia. Nonostante una caduta a poco meno di 5 minuti dal termine, è Marc ...

Moto2 - GP Malesia : Marquez in pole - Bagnaia 6° davanti a Oliveira : La tranquillità è tutto in certi momenti. E Pecco lo dimostra seduto al box, negli ultimi istanti della qualifica di una gara che potrebbe dargli il titolo. Seduto e sorridente, parlotta con Nieto, ...

Moto2 – Alex Marquez conquista la pole del Gp della Malesia - il match point di Bagnaia parte dalla 2ª fila : Alex Marquez in pole position al Gp della Malesia: Pecco Bagnaia chiude la seconda fila in Sepang Dopo la pole position di Jorge Martin, sono scesi in pista a Sepang i piloti della Moto2 per le qualifiche del Gp della Malesia. Il più veloce è stato il fratello minore del campione del mondo di MotoGp, Alex Marquez, alla sua terza pole stagionale, seguito da un fantastico Luca Marini e dal francese Quartararo. Bisogna andare alla fine della ...

Moto3 – Martin-Bezzecchi - che sfida a Sepang! Lo spagnolo in pole al Gp della Malesia : Jorge Martin conquista una splendida pole position al Gp della Malesia: Bezzecchi beffato per pochissimi millesimi In attesa di vedere in pista i campioni della MotoGp sfidarsi per le qualifiche del Gp della Malesia, i più giovani del motomondiale sono scesi in pista a Sepang a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. In Moto3 è Jorge Martin il poleman del Gp della Malesia che ha battuto sul finale un ottimo Bezzecchi, per ...

MotoGP - GP di Malesia le qualifiche e la pole in diretta LIVE : LIVE 06:44 3 nov Marco Bezzecchi partirà dalla seconda posizione in griglia: 5prima fila in Moto3, 5quest'anno,, eguaglia Alexis Masbou al 23° posto di tutti i tempi in Moto3 . 06:43 3 nov Per Jorge ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati qualifiche. Alex Marquez fa il vuoto e centra la pole su Marini e Quartararo. Bagnaia 6° - Oliveira 7° : Lo spagnolo Alex Marquez (KAlex EG 0,0 VDS) si sveglia dopo diverse settimane di torpore e domina, senza mezzi termini, le qualifiche di Sepang e centra pole position del Gran Premio della Malesia 2018 di Moto2. Il “fratellino” di Marc dopo aver fatto bottino pieno nelle prove libere, stampa ad inizio sessione il tempo di 2:05.629 e nessuno riesce ad avvicinarsi a tale prestazione. Nel finale, addirittura, Marquez finisce a terra in ...

Moto3 - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche qualifiche. Pole di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio (13°) indietro : E’ sempre Jorge Martin a fare la voce grossa quando si tratta di spingere e massimizzare la prestazione nella minima cilindrata. Il pilota spagnolo della Honda, leader della graduatoria generale, conquista l’undicesima Pole stagionale nelle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di Moto3, con il crono di 2’11″731 a precedere la coppia di italiani composta da Marco Bezzecchi (a 0″032) e da ...