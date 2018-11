In difesa dei videogiochi dopo l’attacco di Calenda

wired

(Di sabato 3 novembre 2018) CarloL’ex ministro dello sviluppo economico Carlo, parlamentare del Partito democratico, ha espresso quello che molti in Italia e altrove nel mondo ancora pensano riguardo i. Anche a livelli alti della politica. In una discussione su Twitter centrata sulla cultura come requisito per sostenere libertà e cambiamento, in risposta a chi invitava a far questo partendo dalle scuole (c’è una volta nel nostro paese in cui si tenti di dare una risposta che non sia appaltare la soluzione a “bisogna partire dalle scuole”?), l’ex ministro ha precisato che i ragazzi vanno avviati a lettura, sport e gioco e che occorre “salvarli dai”. Non ha tardato ad arrivare una risposta, inusualmente civile, che segnalava quanto promuovere il gioco e condannare il videogioco fosse una prospettiva non solo eccessivamente forte ed estrema ma anche decisamente antiquata. La ...