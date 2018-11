In difesa dei videogiochi dopo l’attacco di Calenda : Carlo Calenda L’ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, parlamentare del Partito democratico, ha espresso quello che molti in Italia e altrove nel mondo ancora pensano riguardo i videogiochi. Anche a livelli alti della politica. In una discussione su Twitter centrata sulla cultura come requisito per sostenere libertà e cambiamento, in risposta a chi invitava a far questo partendo dalle scuole (c’è una volta nel nostro paese in cui si ...

TV - Rai3 : “Kilimangiaro” dalla difesa dei gorilla alla scoperta dei colori del cielo : Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione di Kilimangiaro, che torna domenica 28 ottobre alle 15.30 su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich saranno il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo per parlare dell’Italia e degli anni della ricostruzione e Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, per far conoscere il progetto per la conservazione e la difesa dei ...

CittadinanzAttiva di Messina : cambio al vertice dell'Associazione - che si occupa di difesa dei diritti del malato : La Sezione messinese, di una importante Associazione, specifica in questo comunicato che : 'al fine di dare nuovo impulso all'attività del TDM , Tribunale dei diritti del malato, settore operativo ...

C’è tutto Trump e il suo sistema di alleanze nella difesa sfacciata dei sauditi : Milano. Jamal Khashoggi è stato picchiato, torturato (gli hanno tagliato le dita), decapitato e fatto a pezzi appena è entrato, il 2 ottobre, nel consolato saudita a Istanbul, poco prima delle due del pomeriggio. I media turchi, che da quindici giorni centellinano indizi e dettagli sulla sparizione

Cucchi : mercoledì Ilaria incontra il ministro della difesa Trenta e il comandante dei carabinieri Nistri : mercoledì 17 ottobre è previsto un incontro tra il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, Ilaria Cucchi e il comandante Generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri . "L'incontro è stato ...

Il giorno della Barcolana 50 - edizione da record. E anche la difesa dei migranti veleggia a Trieste : Trieste - Un'edizione da record e anche dal forte stampo politico. La Barcolana 50, la regata più grande al mondo, quest'anno è ancora più grande del solito, con circa 2700 partecipanti e uno spirito ...

Uranio impoverito - la rivincita dei militari morti nel silenzio : Ministero della difesa riconosciuto colpevole : Ci sono voluti anni, lavoro, impegno, tempo e soprattutto morti. Ma finalmente la Corte di Cassazione ha riconosciuto il nesso di causalità tra tumori e Uranio impoverito: il Ministero della Difesa è stato dichiarato colpevole, non ha protetto i militari italiani come avrebbe potuto e dovuto. I morti, nel corso degli anni, sono stati tanti, ma quest’ultima storica sentenza affonda le proprie radici nell’8 settembre 1999, quando a 23 anni moriva ...

Salvini attacca - la difesa di Saviano e Gassmann : in Rete la sfida dei pro e contro Riace La videointervista al sindaco : Il ministro dell'Interno commenta il provvedimento della Guardia di finanza in Calabria. Sui social cresce un fronte a sostegno del primo cittadino

Ministero difesa russo pubblica video con i lanci dei più moderni missili antinave - : Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato il video delle esercitazioni della Flotta del Pacifico, che mostra gli impatti degli ultimi missili aerei antinave teleguidati Kh-35 contro obiettivi ...

NBA - si ritira Jeff Bzdelik - il vice di D'Antoni che ha ricostruito la difesa dei Rockets : ... oltre agli inizi a New York e al ruolo da head coach a Denver, anche esperienze a Washington e a Miami , ancora sotto Pat Riley, , ma l'esperienza di Bzdelik si estende anche al mondo del college, ...

Speciale difesa : Libano - Aoun - rifiuto di collegare il rimpatrio dei siriani a una soluzione politica : Damasco, 12 set 15:45 - , Agenzia Nova, - Il presidente della Repubblica, Michel Aoun, ha invitato la comunità internazionale ad attivare le decisioni di sostegno finanziario concesse... , Res,

Mattarella in difesa dei magistrati : 'Nessun cittadino è sopra la legge' : Il richiamo del presidente della Repubblica a pochi giorni dalle dure parole di Salvini dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, 'Io sono stato eletto, loro no'. Mattarella: 'guai a porre a ...

Il patto dei governatori a difesa delle concessioni dal Lisert al Brennero : Stretta a Verona l'alleanza tra Fedriga e i colleghi di Veneto e Trentino Alto Adige. Strategia comune per le autostrade A4 e A22. Fra un mese incontro con Toninelli