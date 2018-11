: Imprese, Cgia: a novembre 57 Mld tasse - NotizieIN : Imprese, Cgia: a novembre 57 Mld tasse - TelevideoRai101 : Imprese, Cgia: a novembre 57 Mld tasse - preuniop : Siamo entrati nel mese delle tasse. le imprese pagheranno al fisco 57 miliardi, ma quelle che lavorano per lo stato… -

, imprenditori e lavoratori autonomi sono chiamati a corrispondere al fisco più di 57 miliardi di euro. Lo fa sapere l'Ufficio studi della. "Con poca liquidità a disposizione e il perdurare delle difficoltà di accesso al credito, per questi imprenditori non sarà facile recuperare i soldi per pagare le". afferma il coordinatore dell'Ufficio, Zabeo. L'imposta più onerose sono Iva(15 mld), e Ires (14 mld).Collaboratori e lavoratori dipendenti avranno ritenute per un importo pari a 11,5 mld.(Di sabato 3 novembre 2018)