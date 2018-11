Il Popolo del Family Day si ricompatta | prima riunione programmatica con il ministro

Manovra del Popolo : ogni euro in deficit porta solo 35 centesimi al Pil : C’è uno spread nella «Manovra del popolo» che non ha nulla a che vedere con il differenziale di rendimento tra i bund tedeschi e i Btp italiani. È la differenza tra l’annuncio di una Manovra della crescita e le cifre reali stanziate per quell’obiettivo. Perché la Manovra sia «rivoluzionaria» rispetto al passato quanto a spinta per l’economia, occorre che un euro speso in deficit possa generare una somma ...

Manovra - terre al Popolo : perché il progetto del governo rischia di fare flop : La Manovra prevede l’assegnazione di terreni di proprietà dello Stato ai nuclei familiari che mettano al mondo un terzo figlio. Ci sono però almeno due problemi: economico (pochi margini all’agricoltore) e di disponibilità. Non si sa a quanto ammontino gli ettari coinvolti. Il plafond dovrebbe essere costituito dal 50% di superfici del Demanio e dal 50% da disponibilità di comuni e regioni. Ma i terreni del Demanio ...

La 'manovra del Popolo' punto per punto : Il fondo è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e ha una dotazione di 190 milioni di euro per il 2019, 450 milioni dal 2020, da destinare al finanziamento di nuove politiche ...

Alla Festa della Zucca appello della Lega al suo Popolo : 'Unità' : L'Italia, invece, è il primo Paese per industria culturale al mondo, la seconda manifattura d'Europa e la seconda cantieristica. Il deficit è al 2,4%, come quello dei governi che sono arrivati anche ...

Hanno svuotato la manovra del Popolo ma hanno sfondato l'Italia : Verrebbe spontaneo dire che sia impossibile invertire il senso di marcia della crescita economica e dell'occupazione di un paese in soli quattro mesi. Ma la crescita non si è fermata solo per ...

Manovra del Popolo : dolcetto o scherzetto? : Forse questo governo è rimasto troppo a lungo ubriaco dal risultato elettorale. Non si spiega altrimenti la quantità di boutade e passi falsi, di promesse mancate e cadute di stile, di errori grossolani e inquietanti dichiarazioni che si susseguono, ormai incessantemente, dal ritorno dalle ferie agostane.Siamo arrivati ad Halloween e sembriamo dei ragazzini mascherati che domandano "dolcetto o scherzetto", mentre cerchiamo di ...

Luigi Di Maio : 'Con la manovra del Popolo tornerà a crescere il Pil ma anche la felicità dei cittadini' : 'felicità, un bicchiere di vino e un panino è la felicità' cantava Al Bano Carrisi in coppia con Romina Power in una hit campione di incassi degli anni '80. E forse, parlando oggi a margine dell'...

Di Maio : "Il Pil? Con la manovra del Popolo si riprenderà come la felicità dei cittadini" : "Restiamo uniti" ha detto Luigi Di Maio, incitando i suoi uomini a formare una sorta di "testuggine" per arginare gli attacchi degli avversari. Il vice premier si è rivolto alle "sue truppe" dicendo "...

Di Maio : "Con la manovra del Popolo non si riprenderà solo il Pil ma anche la felicità dei cittadini" : "Vedrete che con la 'manovra del popolo' non solo il Pil ma la felicità dei cittadini si riprenderà", con queste parole Luigi Di Maio ha commentato i dati Istat sul prodotto interno lordo dell'Italia. Si tratta di numeri non proprio confortanti: i dati, infatti, attestano lo stallo dell'economia italiana, contrariamente alle previsioni degli analisti che si aspettavano +0,2%. Ma il vicepremier è sicuro che con la manovra ...

Renzi : “La manovra del Popolo è l’atto più masochista mai fatto negli ultimi 15 anni” : Matteo Renzi nella lunga enews commenta in modo pungente l'operato del governo Conte, riprendendo soprattutto gli episodi che hanno coinvolto Luigi di Maio, come il suo attacco a Mario Draghi. Ma critica anche Salvini e le sue dichiarazioni sull'immigrazione, utilizzate anche per commentare la tragedia di Desirèe. Ancora Renzi parla di Virginia Raggi, della sua amministrazione e del "No" alle Olimpiadi.Continua a leggere

Cosa rischia la democrazia quando l'Europa diventaun nemico del Popolo : ...una battaglia di carattere economico ma è prima di tutto una battaglia di carattere culturale al centro della quale ci sono due parole che stanno diventando il cuore vero della rivoluzione politica ...

