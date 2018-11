tg.la7

: Il pomeriggio blindato di Trieste aspettando la visita di Mattarella - TgLa7 : Il pomeriggio blindato di Trieste aspettando la visita di Mattarella - GiusCandela : Salvini vorrebbe promuovere Casimiro Lieto, capoautore de #laprovadelcuoco. Perché del dirigente blindato per le pr… -

(Di sabato 3 novembre 2018) In città c'è grande tensione per le due manifestazioni contrapposte in programma oggi: una di Casapound, l'altra dei centri sociali. Tra le 15 e le 20 'coprifuoco' in centro -