Il piano B europeo per difendersi da Roma

Un piano europeo da mille miliardi l'anno per sconfiggere i sovranisti : Come ricorda Alberto Majocchi nel suo libro "Un piano per l'Europa", l'obiettivo prioritario della nuova Europa che dobbiamo costruire eliminando le attuali diseguaglianze, è la creazione di lavoro. Gli attuali tassi di disoccupazione, molto alti in alcuni Paesi europei, e di scarsa crescita, sono il principale veleno democratico dell'Unione Europea, della sua percezione da parte dei cittadini.Majocchi menziona le proposte di Altiero ...