Il padre ha un ictus ma il 112 è intasato | soccorso dopo 40 minuti

ilgiornale

: Il padre viene colpito da ictus, la figlia riesce a contattare il '112' dopo 40 minuti - Today_it : Il padre viene colpito da ictus, la figlia riesce a contattare il '112' dopo 40 minuti - Lucia41194788 : @CapitanArbano Ho perso mio padre per un ictus fulminante ma non avrei mai potuto vederlo su una su una defia a rotelle -

(Di sabato 3 novembre 2018) Aveva chiamato il 112 nel tentativo di prestareal, un uomo di 81 anni colpito da un. Ma la risposta era arrivata solamente 40la telefonata. Ora l'uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale.È successo lo scorso lunedì pomeriggio: intorno alle 18.15 l'uomo si sente male a causa di un. La figlia chiama prontamente il 112, ma dall'altro capo del telefono risuona solamente una melodia preregistrata. Sono ormai le 19.02 quando un centralinista prende la chiamata: l'uomo viene quindi trasportato in ospedale in codice rosso.La vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, testimonia il mancato funzionamento del sistema del numero unico per le emergenze. Il ritardo della risposta, infatti, è stata una conseguenza delle numerose richieste arrivate ai soccorritori, a causa del maltempo: sembra che la linea fosse intasata da chiamate per piccoli ...