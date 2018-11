Il ministro Grillo consiglia alle donne di non aspettare a fare figli

Autismo - Grillo contro Grillo. Il ministro Giulia : 'Da vicino nessuno è normale' : Dopo le battute sulla sindrome di Asperger e sull'Autismo, Grillo batte un colpo. Ma non è Beppe, l'autore delle frasi che hanno provocato tante polemiche, bensì Giulia, ministro in quota M5S della ...

TV - Rai3 : a FuoriTg ospite il ministro della Salute Giulia Grillo : Un paziente su due denuncia liste d’attesa infinite nella Sanità. Sono più di undici milioni gli italiani sfiduciati che addirittura rinunciano a curarsi. Proprio per far fronte a questi disagi il ministero della Salute sta lavorando a un piano di intervento. Intanto ha già lanciato in via sperimentale un servizio telefonico, il 1500, a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni. Emergenza liste d’attesa sarà il tema che FuoriTg ...

Animali : ministro Grillo firma petizione Ue per stop uso gabbie in allevamenti : Roma, 16 ott. (AdnKronos Salute) - Il ministro della Salute Giulia Grillo ha firmato oggi la petiz[...]

Stop all’uso delle gabbie negli allevamenti : il ministro Grillo inaugura la mostra alla Camera dei Deputati : Nell’Unione europea sono almeno 300 milioni gli animali allevati in gabbia ogni anno. Nel nostro Paese circa 50 milioni di animali – conigli, galline, scrofe, vitelli e quaglie – sono costretti a vivere in spazi estremamente ristretti: un foglio A4 per galline e conigli, l’area di uno smartphone per le quaglie, e sbarre così strette da non potere girare su se stesse e prendersi cura dei propri piccoli per le scrofe. Questi animali trascorrono ...

Bambina muore per un vaccino / Il ministro Grillo manda gli ispettori : a 2 anni perde la vita per l'esavalente : Il Ministro della Salute Giulia Grillo manda gli ispettori per accertare la dinamica della morte di una Bambina di due anni dopo il vaccino esavalente. Si apre l'indagine.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:07:00 GMT)

Bimba di 2 anni muore in ospedale dopo il vaccino esavalente : il ministro Grillo invia gli ispettori : Ispezione del ministero della Salute all'ospedale di Melfi , dove nei giorni scorsi è morta una bambina di 2 anni alla quale era appensa stato somministrato il vaccino esavalente . Il ministro della ...

Melfi : bimba morta dopo vaccinazione - il ministro Grillo invia ispettori : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha ordinato un’ispezione all’ospedale di Melfi, in Basilicata, per accertare le cause che hanno portato alla morte di una bambina affetta da gravi patologie. La Procura della Repubblica di Potenza ha aperto un’indagine ed è stata disposta l’autopsia. La bimba di 2 anni, affetta dalla sindrome di Dravet, è morta 24 ore dopo che le era stato somministrato il vaccino ...

Aborto - ministro Grillo a Sky tg24 : nessuna revisione della legge 194 - : Il ministro della Salute ha assicurato che nel contratto di governo non c'è alcun cambiamento in materia di interruzione di gravidanza. Ha poi affrontato la questione dei tagli previsti dal Def, ...

Alfonso Bonafede sputtanato da Beppe Grillo - il brutto sospetto sul ministro M5s e il processo per vilipendio : Alfonso Bonafede , alla guida del ministero della Giustizia nel governo pentaleghista ci è arrivato grazie al suo maestro Beppe Grillo . Così, per essere riconoscente - secondo Il Giornale - ha ...

Il ministro Bonafede firma l’autorizzazione a procedere per vilipendio per Grillo e Salvini : "Ho deciso di concedere l’autorizzazione a procedere per tutti i casi pendenti. La coerenza è un valore che va coltivato prima di tutto nelle istituzioni. Vi comunico che fra le persone per cui ho firmato l’autorizzazione a procedere ci sono: Beppe Grillo, Carlo Sibilia, il padre di Alessandro Di Battista e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini", ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Continua a leggere

Il ministro Bonafede dà l'ok a procedere contro Salvini - Grillo e Sibilia per vilipendio al capo dello Stato : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere. Diverse procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli di poter avviare alcuni procedimenti per i reati di vilipendio. Erano fascicoli che stavano lì da tanto, alcuni erano sulla scrivania del ministro dal 2014". Il ministro della Giustizia (del Movimento 5 Stelle) Alfonso Bonafede annuncia così, su Facebook, di aver dato l"ok a procedere contro Matteo Salvini, Beppe Grillo, ...

Vilipendio al capo dello Stato - il ministro Bonafede : “Firmate nove autorizzazioni a procedere tra cui Grillo e Salvini” : “Oggi ho firmato nove richieste di autorizzazioni a procedere” e “per evitare ogni forma di strumentalizzazione o illazione, vi comunico che fra le persone per cui ho firmato, per presunte offese al capo dello Stato, ci sono: il ‘padre fondatore’ e garante del MoVimento, Beppe Grillo, il mio collega e amico, Carlo Sibilia, il padre del mio amico fraterno Alessandro Di Battista e il ministro dell’Interno, Matteo ...

Economia : ministro Sanità Grillo a 'La Verità' - non sono in uscita e non ci saranno tagli nel settore : Roma, 08 ott 10:33 - , Agenzia Nova, - Il ministro della Sanità, Giulia Grillo, in una intervista a "La Verità", risponde alle voci che la danno in uscita, forse perché all'ottavo mese di gravidanza: "...

Sicilia - due morti per morbillo - ministro Grillo : 'Piano straordinario contro epidemia' : La Regione Sicilia segnala due casi di morbillo che hanno condotto a due decessi. Si tratta di un fatto che fa salire a sei il numero di morti dovuti alla malattia dall'inizio del 2018. E' l'Istituto Superiore di Sanità a tenere il conto di un bilancio che annovera adesso adesso anche i due casi Siciliani. A perdere la vita sono state due persone: una di cinquantuno anni e l'altra di ventinove. Le cause del decesso sono le medesime: ...