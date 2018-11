Il maltempo si porta via 14 milioni di alberiZaia | evitare il turismo delle disgrazie

maltempo : continua la task force per riportare l'elettricità : continua la task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione , la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per riportare la corrente nelle zone del ...

maltempo : portate record per i fiumi Serio e Brembo : A causa delle forti piogge delle ultime ore nella Bergamasca, le portate dei fiumi Serio e Brembo sono progressivamente aumentate, raggiungendo livelli da record. Secondo quanto registrato dal Consorzio di bonifica della Media pianura bergamasca, il picco di piena sul Brembo, misurato alla stazione di Ponte Briolo, si è avuto alle 15 di ieri, con una portata di circa 700 metri cubi al secondo (alle 18 di sabato la portata era di circa 15 metri ...

Campidoglio : maltempo e vento hanno portato 250 interventi : Roma – A causa del maltempo e delle fortissime raffiche di vento che stanno colpendo la citta’, il Servizio Giardini di Roma Capitale ha effettuato fino ad ora piu’ di 250 interventi per rami o alberi caduti. “Quello che si sta verificando in queste ore e’ un evento straordinario, con vento a tempesta che ha raggiunto raffiche anche di 105 km orari, che sta causando danni sul verde urbano a Roma come nelle altre ...

maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Allerta Meteo - il ciclone risale il Tirreno e porta il maltempo anche al Centro/Nord : sarà un weekend da incubo : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un weekend da incubo per il maltempo che sta risalendo da Sud verso Nord provocato da un ciclone molto pericoloso, posizionato nel mar Tirreno pochi chilometri ad est della Sardegna e diretto verso l’arcipelago Toscano. Tra la prossima notte e domani mattina potrebbe diventare addirittura un altro “Medicane“, il terzo “Uragano Mediterraneo” della stagione, ...

Intervento di un elicottero dei vigili del fuoco a Polia, in provincia di Vibo Valentia, per trasportare una persona ammalata che doveva effettuare la dialisi nell'ospedale di Catanzaro: è stato necessario utilizzare il mezzo a causa di una frana sulla strada provinciale che ha interrotto la viabilità.

maltempo Calabria - danni e disagi in tutta la regione : strade allagate e auto portate via dall’acqua : Torrenti esondati, allagamenti, persone sui tetti. L’ondata di Maltempo che dalla serata di ieri ha investito la Calabria, oltre a causare due morti (una donna e suo figlio di 7 anni) ha provocato danni e disagi in tutte e cinque le province. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, ...

Meteo - arriva l’autunno e porta con sé il maltempo. Allerta in 4 regioni : arriva l’autunno e peggiorano le condizioni Meteorologiche in Italia. Dopo il caldo record protagonista delle prime settimane di settembre, gli esperti Meteo annunciano che il maltempo colpirà inizialmente i settori alpini, con venti forti e temperature in calo, allargandosi poi su tutto il centro-nord.Continua a leggere

Probabilmente a causa del Maltempo che si è abbattuto su Bologna, un grosso calcinaccio si è staccato ieri sera dal cassero di Porta Saragozza: ha ceduto un frammento di uno dei leoni scolpiti. L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale.