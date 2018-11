Il maltempo ha creato in Veneto una "situazione apocalittica" : In Veneto c'è una "situazione pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli". Questo il quadro tracciato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, al termine del sopralluogo nelle zone più colpite dal maltempo. In una conferenza stampa con il presidente del Veneto, Luca Zaia, Borrelli ha avvertito che si deve "partire subito" con l'assistenza e ha ...