Il grillino ora attacca la Lega | È al guinzaglio di Berlusconi

ilgiornale

: Da Il Giornale - mbwManzoni : Da Il Giornale - dileguossi : @maurizioagazzi @marcobenti79 @CarloCalenda In Italia occorre una Opposizione (ora non esiste),Carletto' er parioli… - Libero_official : Omonimo del vicepremier grillino, perché ora la sua vita è un disastro -

(Di sabato 3 novembre 2018) Il tema della prescrizione adesso agita e non poco il governo e la tenuta della maggioranza gialloverde. Il tema è molto delicato e di fatto la bagarre tra M5s esi è già aperta con le parole molto chiare del ministro alla P.A., Giulia Bongiorno. Intervistata da Maria Latella su Sky Tg24, la Bongiorno è stata molto chiara: "Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo penale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non segnalarla". Una posizione quella della Bongiorno che ha immediatamente spento la proposta del ministro alla Giustizia, Alfonso Bonafede.I grillini però non mollano la presa e sfidano a viso aperto lando in modo diretto proprio il Carroccio. A sferrare l'offensiva è stato il sottosegretario ai Trasporti, Michele Dell'Orco con un post al vetriolo su Facebook: "La riforma va fatta come ...