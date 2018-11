Il governo del cambiamento è una Prima repubblica squattrinata

Brasile - l’astronauta Marcos Pontes sarà il Ministro della Scienza del nuovo governo Bolsonaro : ecco il futuro della base spaziale di Alcantara : Il futuro Ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile, l’astronauta Marcos Pontes, ha difeso la possibilità di affittare a terzi la base spaziale di Alcantara, nello stato del Maranhao. La questione e’ in fase di negoziazione tra il governo brasiliano e quello degli Stati Uniti all’interno dell’Accordo di salvaguardia tecnologica bilaterale. Secondo il futuro Ministro, la questione “non viola in alcun modo la ...

Khashoggi - nuovo attacco di Erdogan 'L ordine è arrivato dai più alti livelli del governo saudita' : Pertanto, non ho motivo di credere che il suo omicidio rifletta la politica ufficiale del regno - scrive Erdogan - In questo senso, sarebbe sbagliato considerare l'uccisione di Khashoggi come un '...

La ricetta del governo : assistenzialismo per tutti - lavoro per pochi : Il titolo recita “Bonus occupazionale giovani eccellenze”. Si tratta dell'articolo 50 della Manovra del governo gialloverde appena arrivata alla Camera dove inizierà il suo iter legislativo. In sintesi Lega e M5s offriranno un incentivo che non potrà superare gli 8.000 euro alle aziende che, dal 1°

Giorgia Meloni rassicura il governo : "I voti di Fratelli d'Italia a favore del decreto sicurezza non mancheranno" : "Voteremo il decreto perché sulla sicurezza e sulla lotta all'immigrazione incontrollata la destra c'è sempre, noi ci saremo sempre. I voti di FdI non mancheranno". Con queste parole la leader di FdI, Giorgia Meloni, ha assicurato che i parlamentari del suo partito voteranno a favore del decreto sicurezza. "Ci sono state frizioni nella maggioranza, il Movimento 5 stelle è in difficoltà a votare il decreto sicurezza. ...

Tap - vi siete chiesti perché non è nel contratto del governo mentre Tav sì? : Vi siete chiesti perché Tap non è nel contratto del governo mentre Tav sì? Rispondendo a questo dubbio, troverete il bandolo della matassa che mostra i “pentastellette” nel pieno della loro vacuità. A meno che una manina non abbia tolto il dossier Tap dal contratto del governo, dobbiamo tornare a quei giorni con la memoria. Possiamo affermare che se oggi abbiamo una ministra del Sud lo dobbiamo alla firma del contratto di governo? Sì. Una ...

Presidente Anci : grave il sostegno del governo per il Muos di Niscemi : "Il sostegno del governo nazionale, con atti formali del ministero della Difesa, alla realizzazione del Muos di Niscemi è un fatto grave. Rappresenta infatti un attacco al diritto dei cittadini e ...

[L'analisi] Quei problemi dell'America che preoccupano il governo del Cambiamento : Ottobre nero per Dow Jones e Nasdaq Se dalla stretta monetaria l'economia reale dovrebbe uscire indenne , o con danni contenuti, lo stesso non si può dire per il settore finanziario che ha già ...

Brexit - la app del governo britannico per gli stranieri funziona male : (foto: Getty Images) Il piano di Londra per abbattere i costi e semplificare il complesso processo che servirà ai cittadini europei per poter richiedere di rimanere in Gran Bretagna dopo la Brexit ha già dei problemi. In particolare, i problemi sono tutti nella app per iPhone. Per quella parte dei 3,5 milioni di stranieri comunitari residenti in Gran Bretagna che Londra stima vorranno fare la richiesta per il “settled status” e che ...

DBRS : Italia? Bisognerà guardare ai passi concreti del governo : "Qualora le proposte del governo fossero correttamente implementate, il budget potrebbe iniettare degli stimoli di breve termine nell'economia sotto forma di investimenti in infrastrutture e ...

Manovra - terre al popolo : perché il progetto del governo rischia di fare flop : La Manovra prevede l’assegnazione di terreni di proprietà dello Stato ai nuclei familiari che mettano al mondo un terzo figlio. Ci sono però almeno due problemi: economico (pochi margini all’agricoltore) e di disponibilità. Non si sa a quanto ammontino gli ettari coinvolti. Il plafond dovrebbe essere costituito dal 50% di superfici del Demanio e dal 50% da disponibilità di comuni e regioni. Ma i terreni del Demanio ...

Lasciamoli lavorare : il litigioso ottobre del governo Conte : Tra i ministri dell'economia europei, e più in generale nell'UE, nessuno infatti è entusiasta del deficit del 2,4 percento su cui punta il Governo italiano. "Se vi concediamo di violare le regole è ...

Sondaggi elettorali - per gli italiani il vero capo del governo è Salvini : M5s perde consensi : Salvini straccia Conte e Di Maio: secondo il Sondaggio realizzato da Demos per la Repubblica è il leader della Lega il vero capo del governo M5s-Lega, nettamente staccati sia il presidente del Consiglio che il suo altro vice. In calo i consensi dell'esecutivo, con il M5s che perde quasi il 2% in un mese.Continua a leggere

Scuola infanzia e primaria ultime notizie : ‘governo del cambiamento o delle promesse?’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in occasione della sua visita in Sicilia, aveva annunciato un piano del Governo per il tempo pieno nelle regioni meridionali, un piano che doveva rappresentare una risposta contro la dispersione scolastica. Alla luce di quanto visto nella Legge di Bilancio 2019, però, sembra che le parole del ministro siano rimaste tali. Scuola, Ministro Bussetti: ‘Ho chiesto al premier Conte e al ...