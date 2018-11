Il caso reddito agita il governo - M5S compatto : «Il contratto si rispetta» : Non si placa la polemica tra M5S e Lega su reddito di cittadinanza e quota 100. Mentre Salvini, dopo l'incontro di ieri in serata tra Conte e Giorgetti, ci tiene a ribadire che non...

Il caso reddito agita il governo - Bongiorno : 'Il contratto si rispetta - non si critica' : Non si placa la polemica tra M5S e Lega su reddito di cittadinanza e quota 100. Mentre Salvini, dopo l'incontro di ieri in serata tra Conte e Giorgetti, ci tiene a ribadire che non c'è 'nessuna ...

Il caso reddito agita il governo - Bongiorno : «Il contratto si rispetta - non si critica» : Non si placa la polemica tra M5S e Lega su reddito di cittadinanza e quota 100. Mentre Salvini, dopo l'incontro di ieri in serata tra Conte e Giorgetti, ci tiene a ribadire che non...