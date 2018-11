Il caso reddito agita il governo - Bongiorno : «Il contratto si rispetta - non si critica» : Non si placa la polemica tra M5S e Lega su reddito di cittadinanza e quota 100. Mentre Salvini, dopo l'incontro di ieri in serata tra Conte e Giorgetti, ci tiene a ribadire che non...

"Ecco il caso di Mario". Le slide del M5S su come funziona il reddito di cittadinanza : come funziona il reddito di cittadinanza? In attesa di leggere la legge, il Fatto Quotidiano ha pubblicato alcune slides su slideshare per presentare il progetto di sostegno al reddito messo a punto dal professore Mimmo Parisi della Mississipi State University.Le slide vedono alcune persone come protagoniste, come Mario, e seguono tutti i passaggi che dovranno affrontare per l'accesso al reddito di cittadinanza e le accompagnano fino ...