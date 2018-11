Il caso dei migranti riportati in Slovenia La polizia | “Agiamo seguendo le regole” 

caso Khashoggi - l'Arabia Saudita tra i clienti dei software spia di Hacking Team : Mentre le indagini sulla morte di Khashoggi sono in corso, si riparla di Hacking Team, la società italiana specializzata in software di sicurezza

caso Khashoggi - l’Arabia Saudita tra i clienti dei software spia di Hacking Team : Jamal Khashoggi – crediti immagine: POMED (CC) Il 2 ottobre il giornalista Jamal Khashoggi sparisce. Era una delle voci mediatiche più critiche nei confronti della monarchia Saudita. Viene ripreso per l’ultima volta da una videocamera di sicurezza mentre entra nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul, in Turchia. Anche se manca ancora un cadavere (o parte di esso) non sembrano esserci più dubbi che sia stato ucciso. Non solo lo ...

Salvini verso archiviazione per il caso Diciotti : la richiesta dei pm di Catania : La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta ...

Primo caso di arresto in Antartide : scienziato accoltella il collega che svelava il finale dei libri gialli : In Antartide c’è stato il Primo arresto per tentato omicidio: lo scienziato russo Sergey Savitsky, di 55 anni è finito in manette per aver accoltellato il collega Oleg Beloguzov, 52 anni. I due scienziati, al lavoro per sei mesi fianco a fianco nel freddo e isolato Antartide, avevano l’abitudine a fine giornata di leggere libri gialli. Beloguzov, però, aveva trovato un altro modo per svagarsi dalla noia polare: rivelava a Savitsky ...

caso Orlandi - la villa dei misteri dove sono state trovate le ossa : Le ossa che potrebbero appartenere a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sono state trovate duranti alcuni lavori di ristrutturazione di un locale annesso a villa Giorgina , sede della Nunziatura ...

Juventus - CR7 torna sull’addio al Real e sul caso di presunto stupro : “A Madrid ero diventato uno dei tanti. La verità verrà fuori” : Lo era già al momento del suo sbarco in Italia, ma adesso Cristiano Ronaldo si sta conquistando anche a suon di gol il ruolo di uomo copertina della Juventus. Il portoghese, in un’intervista rilasciata a France Football, si è espresso sul Pallone d’Oro: “So già, nel mio cuore, che sono uno dei migliori giocatori della storia. Certo che vorrei vincere questo sesto Pallone d’Oro, io lavoro per quello. Mentre lavoro ...

Il ministero dei Trasporti su Strada dei Parchi : "Irresponsabile chi dice che abbiamo trattato il caso con leggerezza" : Il ministero delle Infrastrutture insiste sui problemi di sicurezza della Strada dei Parchi. E chiama in causa i politici abruzzesi che non si sarebbero impegnati abbastanza per garantire alla struttura condizioni idonee: "È da irresponsabili sostenere che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sia comportato con leggerezza sul caso delle autostrade A24 A25. Forse qualche esponente politico abruzzese preferisce fare campagna ...

Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel caso di Stefano Cucchi : In una lettera a Repubblica, Giovanni Nistri ribadisce che la colpa del 31enne romano è da attribuire a «pochi», ma che quei pochi saranno puniti The post Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel caso di Stefano Cucchi appeared first on Il Post.

F1 - colpo di scena in Messico sul caso dei cerchi Mercedes : i commissari sportivi fanno ‘infuriare’ la Ferrari : Dopo la decisione della FIA di occludere i fori incriminati in occasione del Gp di Austin, i commissari sportivi del Gp del Messico hanno ribaltato la situazione La situazione relativa ai cerchi forati della Mercedes sta diventando un vero e proprio caso, che si rinnova di giorno in giorno. Photo4/LaPresse La soluzione adottata dal team di Brackley a partire dal Gp del Belgio è stata messa sotto i riflettori dopo la gara di Suzuka, quando ...

Una moschea dentro la cappella dei frati cappuccini? Un caso a Bergamo : Fioccano le polemiche dopo l'assegnazione della cappella degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo all'Associazione musulmani, che ha intenzione di farla diventare una moschea. L'operazione, infatti, ...

Riesplode il caso dei Samsung Galaxy S7 con striscia rosa verticale : cose da sapere il 24 ottobre : Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, si registra un'impennata improvvisa di segnalazioni da parte di utenti che stanno riscontrando non pochi problemi con l'apparizione della striscia rosa verticale sul display. Un problema vecchissimo, al punto che le nostre ultime considerazioni sul tema risalgono addirittura allo scorcio iniziale del ...

Un altro ufficiale dei carabinieri è indagato nel caso Cucchi : Roma, 22 ott., askanews, - Un altro ufficiale dei carabinieri risulta indagato nell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. Secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio ad essere coinvolto, adesso, ...

Il caso Cucchi e le opacità dei corpi militari : La drammatica e inaccettabile vicenda di Stefano Cucchi pone un problema fondamentale e ormai ineludibile che attiene alla democraticità e alla trasparenza dei corpi in divisa a carattere militare. Lo dico da cittadino e da poliziotto, esponente di un sindacato di categoria che ha sempre visto nella polizia civile, formata, trasparente, sindacalizzata e democratica un obiettivo costante da perseguire. In una società mediatica e ...

Salvini esulta : "Per il tribunale dei ministri nessun reato sul caso Diciotti" : "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini. Non lo dico io, che per questa vicenda sono incredibilmente accusato di sequestro di persona, ma il tribunale dei ministri di Palermo: la partita giudiziaria non è ancora chiusa, però è un primo passo significativo. In ogni caso, giudici o non giudici, non ...